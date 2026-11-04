El Imserso anuncia más de 8.000 plazas para Canarias en 2027: requisitos y plazos

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha reservado 8.123 plazas para Canarias dentro de su Programa de Termalismo de 2027, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles, 4 de noviembre. La convocatoria permitirá acceder a estancias de diez días en balnearios con alojamiento, pensión completa y tratamientos termales a precios reducidos.
La resolución establece un total de 199.000 plazas en toda España, distribuidas entre las diferentes comunidades autónomas. Las solicitudes podrán presentarse desde el jueves 5 de noviembre, con distintos plazos según las fechas elegidas para disfrutar del programa.
El Programa de Termalismo del Imserso está dirigido principalmente a pensionistas y personas mayores que necesitan tratamientos termales. Su objetivo es facilitar el acceso a estos servicios mediante una aportación económica de la Administración.
Cuántas plazas corresponden a Canarias
De acuerdo con el anexo V de la resolución, las 8.123 plazas asignadas a Canarias se distribuyen entre las dos provincias del Archipiélago:
- Santa Cruz de Tenerife: 4.076 plazas.
- Las Palmas: 4.047 plazas.
Esta distribución corresponde al cupo de personas solicitantes de cada provincia, no a plazas en balnearios ubicados en las Islas.
Las estancias se desarrollarán entre febrero y diciembre de 2027, con una duración de diez días y nueve noches.
Quién puede solicitar las plazas del Imserso en 2027
La convocatoria establece diferentes requisitos para acceder al programa. Podrán presentar su solicitud las personas residentes en España que cumplan alguna de estas condiciones:
- Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social.
- Percibir una pensión de viudedad y tener 55 años o más.
- Ser pensionista por otros conceptos o beneficiario de prestaciones o subsidios por desempleo y tener 60 años o más.
- Ser persona asegurada o beneficiaria de la Seguridad Social con 65 años o más.
Además, los solicitantes deberán poder desenvolverse por sí mismos en las actividades básicas de la vida diaria, necesitar los tratamientos termales y no presentar contraindicaciones médicas.
También podrán acudir acompañados de su cónyuge o pareja de hecho, aunque esta persona no cumpla los requisitos de edad o pensión. En determinados supuestos, se permite acudir con hijos con una discapacidad reconocida igual o superior al 45%.
La adjudicación de las plazas no será automática. El Imserso valorará las solicitudes teniendo en cuenta la necesidad del tratamiento, la situación económica, la edad, la participación en convocatorias anteriores y la condición de familia numerosa.
Cuándo se pueden solicitar las plazas
El BOE establece dos plazos principales para participar en el proceso de adjudicación:
- Turnos de febrero a agosto de 2027: hasta el 4 de diciembre de 2026.
- Turnos de septiembre a diciembre de 2027: hasta el 12 de mayo de 2027.
También se contemplan listas de espera para cubrir posibles renuncias. En el primer caso, las solicitudes podrán presentarse hasta el 11 de mayo de 2027 y, en el segundo, hasta el 31 de octubre de ese mismo año.
Las personas interesadas podrán tramitar sus solicitudes preferentemente a través de la Sede Electrónica del Imserso, mediante el formulario oficial y la declaración responsable correspondiente.
También podrán utilizar los registros administrativos habilitados o enviar la documentación al apartado de correos 61.285, código postal 28080 de Madrid.
Qué incluye el programa y cuánto hay que pagar
El Programa de Termalismo contempla alojamiento en habitación doble compartida, pensión completa, reconocimiento médico al ingresar en el balneario, tratamiento termal prescrito por el personal médico y seguimiento durante la estancia.
También se incluyen actividades gratuitas de ocio y tiempo libre y una póliza de seguro.
El precio dependerá del balneario y del mes elegido, según las tarifas recogidas en la convocatoria. El Imserso financiará parte del coste con una aportación de 178,43 o 201,63 euros por plaza, dependiendo del periodo.
Una vez adjudicada la estancia, el beneficiario deberá abonar 40 euros en concepto de reserva, que se descontarán del precio total. El importe restante se pagará al incorporarse al establecimiento.
La resolución precisa que el desplazamiento hasta el balneario y el regreso al domicilio correrán a cargo de los usuarios. Algunos establecimientos ofrecerán servicios gratuitos de acercamiento desde localidades concertadas.
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, los balnearios participantes y el formulario de solicitud en la Sede Electrónica del Imserso, así como en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.