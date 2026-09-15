Una cámara de seguridad graba la huida del presunto asesino de la estudiante canaria Claudia Tacoronte en México

Una cámara de videovigilancia captó la huida del principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte de las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, en México, después del crimen. La Fiscalía de Morelos ha confirmado a EL ESPAÑOL que el hombre que aparece en las imágenes es el principal investigado por la muerte de la estudiante canaria de 21 años.
En la grabación se observa a un hombre vestido con una camiseta blanca con un gran logotipo oscuro, pantalón corto beige, mochila negra y zapatillas oscuras. Las imágenes fueron registradas en las proximidades del lugar donde fue atacada Claudia Tacoronte Aguilera.
La joven, natural de Gran Canaria y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La UGR ha confirmado oficialmente que el asesinato se produjo en el municipio mexicano de Cuautla.
Claudia Tacoronte estaba de intercambio en Morelos
Claudia tenía 21 años y había llegado pocas semanas antes a México. Su estancia académica debía prolongarse hasta diciembre.
La noche del crimen se encontraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde había acudido con motivo de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Fuentes presentes en el recinto explicaron que la joven se separó momentáneamente del grupo antes de producirse la agresión.
Después del ataque se realizó una llamada al 911 para solicitar asistencia. Testigos citados por el citado medio aseguran que la ambulancia tardó aproximadamente media hora en llegar, un extremo basado en su relato y no en un registro oficial de emergencias.
La Fiscalía de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades han solicitado además las grabaciones de las cámaras existentes alrededor de la Casa de la Cultura y la información que pueda aportar el patronato del recinto.