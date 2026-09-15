La hermana de Claudia Tacoronte cuestiona su destino en México: “¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio?”

La hermana de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años asesinada en México durante un programa de movilidad de la Universidad de Granada (UGR), ha cuestionado la elección de Morelos como destino académico y ha mostrado el enfado de la familia con la organización del intercambio.
En un vídeo difundido en sus redes sociales, Lara Tacoronte asegura que su hermana no eligió específicamente esa zona de México, sino que solicitó participar en el programa y posteriormente recibió el destino asignado.
“No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto”, explica. “Ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio”.
La joven se pregunta después: “¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas”.
Sus declaraciones llegan después de que la Universidad de Granada haya suspendido la movilidad de tres estudiantes que tenían prevista una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tras el asesinato de Claudia. La UGR ha ofrecido además alternativas al resto de alumnos con destino en México.
“Mis padres estaban obviamente preocupados”
Lara Tacoronte explica que sus padres ya mostraban preocupación antes de que Claudia viajase a México.
“Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo”, relata.
Según sostiene la hermana, Claudia tampoco conocía antes de llegar los antecedentes recientes de violencia que afectaban a otras estudiantes vinculadas a la universidad mexicana.
Las informaciones publicadas tras el asesinato indican que Claudia era la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en los últimos siete meses, circunstancia que ha provocado protestas y demandas de mayor seguridad entre la comunidad universitaria.
La UGR, por su parte, ha explicado que revisa los destinos ofertados en sus programas de movilidad y que, cuando se realizó la convocatoria correspondiente al actual curso, en noviembre de 2025, Morelos no figuraba entre los destinos no recomendados por el Ministerio.
La Universidad también ha señalado que los estudiantes reciben información antes de viajar y deben registrarse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores para recibir avisos y recomendaciones durante su estancia.
La familia cuestiona el contacto recibido
Lara afirma además que tanto ella como sus padres están “muy enfadados” con la gestión posterior al asesinato.
Según relata, ni ella ni sus padres han recibido llamadas para interesarse personalmente por su situación más allá de las comunicaciones relacionadas con “asuntos legales y rollos de papeles”.
La Universidad de Granada ha expresado públicamente su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y trasladó sus condolencias a la familia de Claudia. Este lunes convocó además un minuto de silencio en todos sus centros.
La UGR también decidió suspender las tres movilidades que estaban previstas próximamente hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esos alumnos serán reubicados en otros destinos de acuerdo con sus preferencias.
Otros 17 estudiantes de la UGR ya se encuentran en diferentes destinos de México este semestre, mientras que otros 24 tenían previsto incorporarse a lo largo del curso. La Universidad les ha comunicado que pueden solicitar una reubicación si se sienten inseguros o incómodos tras lo ocurrido.
Qué dice la hermana sobre el asesinato de Claudia
En su vídeo, Lara también ofrece el relato que maneja la familia sobre lo ocurrido el sábado en Cuautla.
Según explica, un hombre habría intentado robarle el teléfono móvil a Claudia. La estudiante habría salido corriendo y posteriormente habría sido perseguida y atacada con un arma blanca.
Esta versión coincide con una de las líneas que estudian las autoridades mexicanas, aunque la Fiscalía de Morelos todavía no ha determinado oficialmente el móvil del crimen y mantiene abiertas distintas hipótesis, incluida la de un posible robo.
La investigación se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio, que obliga a analizar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres antes de determinar la calificación definitiva de los hechos.
“Que encuentren a ese tío”
Lara Tacoronte reclama también que la investigación permita identificar y detener al responsable.
“Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien”, señala en el vídeo.
Por ahora no se han producido detenciones. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado que existen “avances significativos” en la investigación, aunque no ha detallado en qué consisten.
La mandataria se reunió con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, y aseguró que las autoridades mantendrán la coordinación con la Fiscalía de Morelos, las fuerzas de seguridad y el Gobierno mexicano hasta esclarecer el crimen.
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha señalado que todavía “no se descarta ninguna línea de investigación”. Los agentes han solicitado grabaciones de cámaras de seguridad próximas al lugar de los hechos y otras imágenes que puedan contribuir a reconstruir lo sucedido.
Claudia Tacoronte estudiaba cuarto curso del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Granada y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuando fue asesinada el pasado sábado en Cuautla.