“Era una chica con mucha ilusión”: despiden a Claudia, la joven canaria asesinada México

La tristeza y el silencio han teñido este lunes la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, donde los habituales rostros de alegría del comienzo de curso se han ensombrecido tras conocer el asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante de Educación Infantil de 21 años que se encontraba en México de movilidad.
Muchos alumnos han llegado este lunes a la facultad ajenos todavía a la noticia. A la entrada, tras el minuto de silencio convocado en memoria de Claudia, han conocido que la joven, nacida en Gran Canaria y estudiante de cuarto de Educación Infantil, fue apuñalada el sábado en Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, cuando llevaba apenas un mes en el país.
“Me he enterado ahora cuando han hecho el minuto de silencio. Por una parte me lo esperaba porque en algunos países el mundo está muy mal con estas cosas, pero la verdad es que es desgarrador. Me ha dado mucha pena”, comenta a EFE Eva, que estudia segundo curso de Educación Infantil.
Tenía previsto irse de Erasmus a Portugal el próximo año, pero reconoce que ahora se cuestiona esa decisión. “Ahora la verdad es que me replanteo mucho las cosas. En Granada me siento segura y digo, ‘¿y si me pasa lo mismo’?”, relata.
Rijeka, otra estudiante, tampoco oculta su tristeza y el miedo que le ha provocado la noticia. Aunque estaba interesada en realizar una movilidad, asegura que ahora “se lo piensa cinco veces” y que no se ve saliendo de España.
“Pensar que alguien cercano a mí, que una vez ha estado en la misma aula y de repente no está es devastador”, dice a EFE.
Una chica con “mucha ilusión”
A las puertas de la facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, cuenta a EFE que era “una chica con mucha ilusión”.
El viernes por la noche habló con ella, cuando la joven contactó con ella para plantearle algunas dudas académicas y, de paso, contarle cómo estaba siendo su estancia. “Estaba muy contenta. Iba todo muy bien”, relata.
La profesora la ha definido como una chica muy alegre y cariñosa que estaba “muy ilusionada” con su estancia en México, donde las autoridades locales investigan su muerte como un feminicidio.
Información sobre los riesgos de los destinos
La decana de la facultad de Educación, Katia Caballero, describe la jornada como “un día muy raro, gris” y reconoce que la comunidad universitaria está “rota” ante una noticia que resulta “muy difícil de digerir”.
Caballero precisa a EFE que la UGR informa a los estudiantes antes de sus movilidades sobre los destinos, sus riesgos y las recomendaciones de seguridad, además de facilitarles el acceso a la información del Ministerio de Asuntos Exteriores.
“Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto”, indica.
Tras el asesinato, la universidad analizará la situación y estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales, según explica Caballero, quien añade que será necesario conocer en detalle qué ha ocurrido y si existe riesgo de que vuelva a suceder, para actuar en consecuencia.
Apoyo a los alumnos
Además del minuto de silencio en la puerta de la facultad, personal docente y representantes académicos de la Universidad de Granada se han concentrado en el rectorado este lunes para rendir homenaje a Claudia.
El rector, Pedro Mercado, ha expresado su “profunda tristeza” y la “rabia institucional” por este asesinato y ha informado de que los otros 27 estudiantes de la UGR que se encuentran actualmente en México recibirán apoyo y toda la ayuda necesaria por parte de la institución, incluida la posibilidad de facilitar su regreso a España si así lo desean.
Además, la Junta de Andalucía ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos de Claudia y ha ofrecido su ayuda a la familia y a las autoridades.