La Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte en México: esto es lo que se sabe hasta ahora

Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante de 21 años asesinada en México mientras realizaba un intercambio académico, era natural de Gran Canaria. La joven cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había estudiado previamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que ha convocado un minuto de silencio en su memoria.
La ULPGC ha confirmado que Claudia Tacoronte comenzó estudios vinculados a Ciencias de la Educación durante el curso 2022-2023 antes de trasladarse posteriormente a Granada. La institución ha expresado su condena por el crimen y su apoyo a familiares, amigos y a la comunidad universitaria granadina.
El equipo rectoral ha manifestado su “repulsa” por lo ocurrido y ha llamado a toda la comunidad universitaria a guardar este lunes un minuto de silencio a mediodía en la entrada de sus centros académicos, facultades y escuelas.
La joven se encontraba actualmente matriculada en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México.
La Fiscalía de Morelos investiga el crimen como feminicidio
Claudia Tacoronte fue asesinada el sábado en Cuautla, una localidad del estado mexicano de Morelos situada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Ciudad de México.
La Fiscalía de Morelos mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio, según confirmó su fiscal, Fernando Blumenkron. La consideración del caso bajo ese protocolo no supone que las circunstancias estén ya definitivamente esclarecidas, sino que la muerte violenta de la joven se investiga con perspectiva de género.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos también ha expresado su condena y ha reclamado una investigación exhaustiva para determinar lo sucedido y evitar la impunidad. La institución confirmó además que la estudiante se encontraba allí en el marco de un programa de movilidad académica.