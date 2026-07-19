“Humildad, honor y tradición”: el emotivo gesto en la lucha canaria que emociona al Archipiélago

La lucha canaria ha vuelto a dar un emotivo gesto de nobleza entre los puntales Eusebio Ledesma y Mamadou Cámara que se ha vuelto viral en la red social TikTok. El luchador tinerfeño consoló con un sincero abrazo al maliense justo después de certificar el pase del CL Chimbesque a la gran final del Torneo DISA Gobierno de Canarias, tras derrotar al CL Tegueste por un ajustado 12-10.
La escena, capturada en el terrero Mencey Tegueste, acumula miles de reproducciones y elogios por parte de los aficionados de las Islas. En las imágenes se observa cómo, tras la enorme tensión de la última agarrada, Ledesma olvida la euforia del triunfo para arropar a su rival, quien se mostraba visiblemente afectado por la eliminación de su equipo.
Este episodio resume los valores fundamentales de la lucha canaria: la humildad, el honor y el respeto mutuo por encima de la rivalidad deportiva. El Chimbesque, escuadra que defiende la corona regional conquistada en 2025, tuvo que sufrir al máximo en una eliminatoria en la que el Tegueste no pudo hacer valer su condición de anfitrión en la Isla de Tenerife.
@zonadebrega Esta escena protagonizada por Mamadou Cámara y Eusebio Ledesma nos enseña lo afortunados que somos de vivir este deporte. El pequeño framgento resume a la perfección la premisa fundamental de la lucha canaria: la nobleza. #luchacanaria🇮🇨🤼 ♬ sonido original – _aaadryy_
Un duelo de puntales de máxima tensión
La luchada marchó cuesta arriba para el conjunto de San Miguel de Abona desde las primeras sillas. El Tegueste salió muy combativo y logró colocarse con una ventaja inicial de 3-6 y 4-7, gracias al buen hacer de Iriome López, quien aportó tres puntos antes de caer frente a Víctor Pimienta.
Esta delicada situación obligó a salir a la arena a Eusebio Ledesma antes de lo previsto. El puntal A del Chimbesque sufrió un serio revés al ser sorprendido por Joaquín Pérez, pero el vallero templó los nervios y logró nivelar el marcador general (7-7) gracias a las amonestaciones de su adversario.
La actuación del puntal C, Víctor Pimienta, resultó providencial para la escuadra sureña. Pimienta salvó un momento crítico al tumbar a Sandro Ramos y, posteriormente, firmar el 11-10 ante Ancor Suárez, dejando el desenlace definitivo en manos de los máximos exponentes de ambos clubes.
El abrazo en la lucha canaria que emociona al Archipiélago
El momento decisivo llegó con el enfrentamiento directo entre ambos puntales A. Cámara, obligado a atacar, cometió un error de cálculo que Ledesma aprovechó para derribarlo en una contra durante la primera agarrada. En la segunda entrega, el luchador del Chimbesque tiró de experiencia defensiva para asegurar el tiempo y dar la victoria a su equipo.
Fue justo al terminar el combate cuando se produjo la imagen que se ha extendido por las redes sociales. Los usuarios han volcado cientos de comentarios ensalzando la deportividad de la brega. “Nuestra brega reflejada en una imagen, siempre juntos con humildad y arrimando el hombro”, señalaba un aficionado, mientras otro destacaba que es un deporte donde se usa la fuerza para disfrutar de la habilidad y no para pelear.
Con este resultado, el Chimbesque se clasifica para la final del torneo regional, donde se medirá al Tamanca palmero, conjunto que superó en la otra semifinal al Unión Gáldar por un ajustado 12-11.