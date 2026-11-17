La visita del agitador ultraderechista Vito Quiles ayer a la Isla dio más que hablar por todo lo que la rodeó que por el propio acto, anecdótico, que finalmente organizó en el Cuadrilátero de La Laguna, sin autorización y bajo la vigilancia de la Policía Nacional.
Por un lado, desde primeras horas de la tarde, la amenaza de celebrar un encuentro en el campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL), pese a la prohibición expresa de la institución académica, llevó a cinco facultades a cerrar sus puertas y trasladar las clases a la modalidad telemática.
Por otro, la movilización convocada por una treintena de colectivos para protestar contra su llegada fue desautorizada por la Subdelegación del Gobierno. La imagen final fue la de uno de los dos encuentros, el promovido por la ultraderecha, celebrado y custodiado por ocho furgones policiales.
Poco más de un centenar de jóvenes secundaron la convocatoria -muchos de ellos simples curiosos en busca de una fotografía para sus redes sociales- y corearon consignas como “dúchate” o el ya habitual “Pedro Sánchez hijo de…”.
Al otro lado del cordón policial, otro grupo de personas respondió con gritos de “fuera fascistas de nuestros barrios”, llegando en algunos momentos a tapar con sus cánticos el discurso, megáfono en mano, del ultra. Mientras tanto, los estudiantes de cinco facultades seguían las clases desde sus casas.
Precedentes
La intrahistoria de la jornada se remonta al pasado viernes, cuando, ante el anuncio de Quiles de celebrar un encuentro en la ULL, la institución comunicó que no autorizaría la convocatoria y que no permitiría utilizar sus espacios para llevarla a cabo. Cabe recordar que justo un año antes, en noviembre de 2025, el agitador acudió al campus de Guajara acompañado de seguridad privada y logró intervenir pese a no contar con el permiso de la institución. Aquella jornada derivó en protestas de estudiantes y colectivos antifascistas y terminó con cargas policiales, heridos, identificaciones y expedientes sancionadores.
Al igual que entonces, Quiles mantuvo la convocatoria en sus redes sociales. Esta circunstancia llevó a una treintena de colectivos -entre ellos, la Asamblea de la Acampada por la Vivienda, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y la Plataforma Feminista 8M Tenerife- a anunciar una movilización “pacífica y reivindicativa” en el campus de Guajara. El objetivo, según explicaron el domingo, era “defender la universidad pública frente a los discursos de odio, exigir al rectorado medidas efectivas para impedir la entrada de Vito Quiles en la universidad pública y evitar un nuevo dispositivo policial contra el estudiantado”.
Ya ayer, cuando todo apuntaba a que ambos actos coincidirían en la ULL -el de los colectivos sociales, feministas, sindicales y políticos, a las 16.00 horas, y el de Quiles, una hora después-, dos comunicados cambiaron el escenario. Los sindicatos anunciaron la suspensión de la protesta después de que la Subdelegación del Gobierno considerase que la comunicación de la concentración se había presentado “fuera del plazo ordinario”, lo que impedía su celebración. Prácticamente al mismo tiempo, la Universidad comunicó el cierre de las instalaciones de Guajara y el traslado a la modalidad online de las clases en las facultades de Humanidades; Psicología y Logopedia; Derecho; Economía, Empresa y Turismo, y Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Ante este panorama, Quiles anunció en sus redes sociales el traslado de su evento a la plaza del Cuadrilátero. Allí, el agitador llegó escoltado por miembros de su propia seguridad privada. Un importante despliegue policial estableció un perímetro de seguridad y controló el acceso de sus simpatizantes, mientras mantenía fuera a quienes no dejaron de protestar contra los asistentes que, bandera española en mano, sí pudieron concentrarse.
Tras pronunciar su discurso y protagonizar un par de acercamientos provocadores a sus opositores, ante la pasividad de los agentes que custodiaban el perímetro, el ultra abandonó el lugar. Había conseguido, al menos en parte, su objetivo: agitar durante horas la vida universitaria de La Laguna sin llegar siquiera a pisar el campus de Guajara. Una jornada en la que el coste de evitar los incidentes recayó, sobre todo, en quienes nada tenían que ver con ellos.