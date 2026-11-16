La ULL suspende las clases presenciales esta tarde en cinco facultades por el acto del agitador ultraderechista Vito Quiles

La Universidad de La Laguna (ULL) ha anunciado que las clases del turno de tarde de cinco facultades del Campus de Guajara se impartirán de forma online este lunes, 16 de noviembre, ante la convocatoria de un acto de Vito Quiles en las inmediaciones de la Facultad de Derecho, que no cuenta con la autorización de la institución académica.
La medida forma parte de una resolución comunicada a la comunidad universitaria para garantizar la seguridad del alumnado y del personal, teniendo en cuenta los incidentes ocurridos durante convocatorias similares el año pasado en la propia Universidad y en las últimas semanas en otros centros universitarios españoles.
La ULL también ha establecido restricciones de acceso al Campus de Guajara desde las 12.00 horas, además del cierre al público del Edificio de Servicios al Alumnado (ESA) ULL CajaCanarias.
Las cinco facultades que tendrán clases online esta tarde
Según la resolución del Rectorado, la docencia del turno de tarde se desarrollará de manera telemática, respetando los horarios habituales, en las siguientes facultades:
- Facultad de Humanidades.
- Facultad de Psicología y Logopedia.
- Facultad de Derecho.
- Facultad de Economía, Empresa y Turismo.
- Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Las clases se impartirán a través de los medios de docencia virtual utilizados por la Universidad.
Asimismo, las pruebas de evaluación, prácticas y otras actividades que requieran presencialidad y no puedan desarrollarse de forma telemática serán reprogramadas.
De esta manera, la institución mantiene la actividad docente de la tarde, aunque modifica su modalidad para evitar la presencia del alumnado en el campus durante la celebración del acto anunciado.
Restricciones de acceso al Campus de Guajara
La resolución también contempla medidas extraordinarias para controlar la entrada a las instalaciones universitarias durante el resto de la jornada.
Desde las 12.00 horas y hasta el final del día, únicamente podrá acceder al Campus de Guajara el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) que desempeñe su actividad en estas dependencias.
Para entrar deberán identificarse mediante su tarjeta universitaria o un documento equivalente.
La ULL ha habilitado dos puntos de acceso para peatones y vehículos:
- Facultad de Economía, Empresa y Turismo: puerta situada junto a las vías del tranvía.
- Facultad de Humanidades: entrada orientada hacia la avenida César Manrique.
Además, se mantendrá habilitado el acceso peatonal al Edificio de Periodismo, mientras que el resto de entradas permanecerán cerradas.
La Universidad ha indicado que el alumnado del turno de mañana deberá abandonar progresivamente el campus a medida que finalicen sus actividades académicas, utilizando los puntos de salida establecidos.
Por otro lado, el Edificio de Servicios al Alumnado (ESA) ULL CajaCanarias permanece cerrado al público desde el mediodía, aunque mantiene su actividad laboral interna.
La ULL desautoriza el acto anunciado
En su comunicación, la Universidad de La Laguna recuerda que el acto convocado para esta tarde en las inmediaciones de la Facultad de Derecho ha sido expresamente desautorizado por la institución.
El Rectorado justifica las medidas extraordinarias por los antecedentes registrados durante convocatorias similares, tanto en la propia ULL en noviembre de 2025 como recientemente en otras universidades españolas.
La institución señala que las actuaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad y tienen como objetivo proteger a la comunidad académica y garantizar el funcionamiento ordenado de los servicios universitarios.