La Subdelegación del Gobierno impide la protesta contra el agitador ultraderechista Vito Quiles en la Universidad de La Laguna

La concentración contra la visita del agitador ultraderechista Vito Quiles a la Universidad de La Laguna (ULL), prevista para este lunes, 16 de noviembre, a las 16.00 horas en el Campus de Guajara, ha sido desconvocada por sus organizadores tras recibir una comunicación de la Subdelegación del Gobierno relativa al incumplimiento del plazo ordinario de presentación de la convocatoria.
La decisión ha sido anunciada por la Asamblea de la Acampada por la Vivienda de Tenerife, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y el bloque de sindicatos combativos, que cuestionan los argumentos administrativos y denuncian que se obstaculice el derecho de protesta de la comunidad universitaria.
Según explican los convocantes en un comunicado, la Subdelegación considera que la presentación de la solicitud fuera del plazo ordinario no reúne las circunstancias extraordinarias necesarias para justificar su tramitación urgente.
Las organizaciones rechazan esta interpretación y sostienen que la convocatoria respondía a una situación concreta: la visita anunciada de Vito Quiles a la universidad pública.
Los convocantes critican la decisión de la Subdelegación
Los colectivos consideran que la resolución supone un obstáculo para expresar públicamente su rechazo a los discursos que califican de racistas, xenófobos y discriminatorios.
También cuestionan que se haya tenido en cuenta la decisión del Rectorado de la ULL de no autorizar actos públicos de carácter electoral hasta el próximo 29 de noviembre.
A su juicio, esta circunstancia supone equiparar una movilización social, sindical y antifascista con una actividad electoral, pese a que aseguran que su concentración no perseguía objetivos partidistas.
“Nuestra convocatoria no perseguía ningún fin electoral ni respondía a los intereses de ninguna organización partidista”, señalan en el comunicado.
Los organizadores defienden que su intención era reivindicar la universidad pública como un espacio de convivencia, pensamiento crítico y respeto a los derechos humanos.
En este sentido, sostienen que impedir la concentración limita la capacidad de respuesta de estudiantes y organizaciones sociales ante acontecimientos que consideran relevantes para la comunidad universitaria.
Recuerdan los incidentes durante la anterior visita de Vito Quiles
El comunicado también hace referencia a los incidentes registrados en noviembre de 2025, durante una anterior visita de Vito Quiles a la Universidad de La Laguna.
Las organizaciones recuerdan que aquella jornada terminó, según su relato, con cargas policiales contra estudiantes y manifestantes antifascistas, personas heridas e identificaciones.
Precisamente por esos antecedentes, aseguran que habían planteado una concentración pacífica para expresar su rechazo a la nueva visita.
Los colectivos también critican las medidas adoptadas en el Campus de Guajara, especialmente los controles extraordinarios de acceso y la alteración de la actividad lectiva que denuncian en su comunicado.
Consideran que estas decisiones perjudican al alumnado y al personal universitario, que terminan soportando las consecuencias de una convocatoria ajena a la actividad académica ordinaria.
Desconvocan la concentración para evitar consecuencias legales
Pese a su desacuerdo con la Subdelegación del Gobierno, las organizaciones han optado por cancelar la movilización prevista para las 16.00 horas.
Explican que han tomado esta decisión por responsabilidad y para evitar posibles consecuencias legales para quienes acudieran a la protesta.
No obstante, advierten de que la desconvocatoria no supone una renuncia a sus reivindicaciones ni una aceptación de los argumentos administrativos.
“Defender la universidad pública también significa defender el derecho de su comunidad a organizarse, expresarse y movilizarse frente al racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación”, concluyen los colectivos.