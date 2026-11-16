36 colectivos se unen contra la visita del agitador ultraderechista Vito Quiles a la ULL

Un total de 36 organizaciones sociales, sindicales, feministas y políticas respaldan una concentración convocada para este lunes, 16 de noviembre, a partir de las 16.00 horas en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL), en rechazo a la visita anunciada del agitador ultraderechista Vito Quiles, cuyo acto no cuenta con autorización de la institución académica.
La movilización tendrá lugar en el césped de la Biblioteca Central, una hora antes de la intervención que Quiles pretende celebrar en las inmediaciones de la Facultad de Derecho, prevista para las 17.00 horas. Los convocantes reclaman al Rectorado medidas para impedir su celebración y evitar que se repitan los incidentes registrados durante su anterior visita, en noviembre de 2025.
La Universidad de La Laguna ya ha comunicado que no autoriza el acto y que no permitirá utilizar sus instalaciones para celebrarlo. Sin embargo, las organizaciones consideran insuficiente esta respuesta y exigen actuaciones adicionales.
Los colectivos exigen impedir el acto de Vito Quiles
En una nota conjunta, las entidades defienden la necesidad de articular una respuesta colectiva frente a lo que consideran discursos racistas, xenófobos y discriminatorios.
La convocatoria reúne a organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, las personas migrantes, la vivienda, las pensiones públicas, los derechos laborales y los servicios públicos.
Los colectivos sostienen que la universidad pública debe mantenerse como un espacio de pensamiento crítico, convivencia, igualdad y derechos humanos, frente a lo que consideran discursos de odio promovidos por el agitador ultraderechista Vito Quiles.
“Reclamamos que el rectorado no repita la estrategia de limitarse a emitir un comunicado de rechazo sin garantizar que el acto no llegue a celebrarse”, señalan en su comunicado.
Asimismo, insisten en que la concentración debe desarrollarse de forma “pacífica y reivindicativa” y animan a participar al estudiantado, al personal universitario y a la ciudadanía.
Las entidades también piden que cualquier respuesta institucional garantice la seguridad de la comunidad universitaria sin transformar el Campus en un escenario de confrontación o vigilancia policial.
El precedente de noviembre de 2025 en la Universidad de La Laguna
La convocatoria se produce cuando está a punto de cumplirse un año de los incidentes registrados durante la anterior visita del agitador ultraderechista Vito Quiles a la ULL, el 14 de noviembre de 2025.
En aquella ocasión, Quiles desarrolló su intervención pese a que la Universidad tampoco había autorizado el acto. La jornada terminó con cargas de la Policía Nacional contra manifestantes antifascistas, personas heridas e identificaciones policiales.
Posteriormente, el Consejo Social de la ULL expresó su rechazo a la actuación policial y pidió esclarecer las circunstancias del operativo. El órgano universitario también mostró su solidaridad con los miembros de la comunidad académica que resultaron lesionados.
Este antecedente constituye uno de los principales motivos de la nueva movilización, cuyos impulsores temen que vuelvan a producirse enfrentamientos en el recinto universitario.
Las 36 organizaciones que respaldan la concentración
Entre las entidades adheridas figuran UGT Canarias, CCOO Canarias, Intersindical Canaria, CGT, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria, Ben Magec y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
También se han sumado la Asamblea de la Acampada por la Vivienda, la Plataforma Feminista 8M Tenerife, la Asociación Feminista Mercedes Machado, Mujeres en el Encuentro, la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias y la Plataforma de Colectivas Migras en Tenerife.
El listado incluye, además, a Alternativa Sindical Obrera de Canarias (ASOC), co.bas, Tanekra, PCPC, BDS Tenerife, Ichh Público, Plataforma por la República Tenerife, Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra, Anticapitalistas Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, Mare Fem Espacio Feminista, Federación Sindical Canaria y Sindicalistas de Base.
Completan las adhesiones Sanitarias con Palestina Tenerife, Global Summud Canarias, Alternativa Antimilitarista-MOC, Asociación Domitila Hernández, Red Migrante de Tenerife, Tagoror Permanente del Puertito de Adeje, Kellys Unión Tenerife, Partido Comunista de Canarias y Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.
La concentración contra la visita de Vito Quiles está convocada para las 16.00 horas de este lunes en Guajara, mientras que la intervención anunciada por el activista está prevista para las 17.00 horas.