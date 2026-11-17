El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna han coordinado la adjudicación de una vivienda pública a una madre (Pilar ) y su hija que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad y tenían una sentencia de desahucio. La decisión llega después de que este martes, 17 de noviembre, quedara suspendido el lanzamiento previsto contra la familia de Pilar en el municipio tinerfeño.
La adjudicación ha sido comunicada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, después de que los Servicios Sociales de La Laguna propusieran atender el caso con carácter prioritario y urgente ante la situación de necesidad habitacional de las afectadas.
La familia estaba inscrita en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y figuraba entre las posibles beneficiarias de una segunda adjudicación de viviendas del parque público autonómico.
Una alternativa habitacional tras la suspensión del desahucio
La decisión se produce en una jornada marcada por la suspensión del desahucio de Pilar y su familia, que estaba previsto para la mañana de este martes, 17 de noviembre, en La Laguna.
Según informó Televisión Canaria, el lanzamiento no llegó a ejecutarse después de que el Ayuntamiento se personara en el juzgado y se confirmara su suspensión.
La defensa de la familia había presentado un recurso de reforma acompañado de una solicitud de suspensión cautelar para intentar detener el procedimiento judicial.
En ese momento, la paralización del lanzamiento no suponía el cierre definitivo del proceso, ya que todavía quedaban recursos pendientes de resolución.
La nueva comunicación del ICAVI introduce una novedad importante: la asignación de una vivienda del parque público del Gobierno de Canarias para atender la situación de emergencia habitacional de una madre y su hija.
No obstante, el comunicado no concreta la ubicación del inmueble, las condiciones de la adjudicación ni la fecha prevista para su entrega.
La Laguna y la PAH hicieron seguimiento del caso
El Ayuntamiento de La Laguna ha mantenido un seguimiento continuado de la situación familiar a través de sus Servicios Sociales, en coordinación con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).
Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, ambas administraciones permanecieron en contacto para buscar una solución que permitiera atender la situación de extrema necesidad de la familia.
Los servicios municipales fueron los encargados de proponer el caso como prioritario, teniendo en cuenta su vulnerabilidad y la existencia de una sentencia de desahucio.
Esta actuación se enmarca en la coordinación entre el Ayuntamiento y el ICAVI para responder a las emergencias habitacionales de familias que carecen de una alternativa residencial adecuada.
El Consistorio lagunero anunció recientemente un protocolo para anticipar la intervención municipal ante posibles desahucios. Entre sus medidas figura el envío de informes de vulnerabilidad a los juzgados sin esperar a que estos los soliciten, así como una mayor colaboración con el Gobierno de Canarias y las entidades sociales.
Cómo funcionan las segundas adjudicaciones de viviendas públicas
La vivienda asignada pertenece al parque público gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda, organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Las denominadas segundas adjudicaciones permiten volver a asignar inmuebles de promoción pública que han quedado disponibles, ya sea por renuncias, finalización de contratos u otras circunstancias previstas en la normativa.
El procedimiento está regulado por el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, que contempla mecanismos para adjudicar viviendas vacantes a familias que cumplan los requisitos establecidos.
En los supuestos de extrema y urgente necesidad habitacional, la normativa permite recurrir a procedimientos específicos para dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad.
En el caso comunicado este martes, el Ayuntamiento de La Laguna propuso la situación familiar al ICAVI después del seguimiento realizado por su área de Bienestar Social.
La adjudicación supone una alternativa habitacional para las afectadas, aunque todavía está pendiente conocer cuándo podrán acceder a la vivienda y en qué condiciones se formalizará la entrega.