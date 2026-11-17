El desahucio de Pilar y su familia en La Laguna, previsto para este martes, 17 de noviembre, ha quedado paralizado. El lanzamiento estaba programado para las 9.30 horas, pero finalmente no se ha ejecutado después de que el Ayuntamiento de La Laguna se personara en el juzgado y confirmara su suspensión, según ha informado Televisión Canaria.
La decisión permite aplazar el desalojo de esta familia en situación de vulnerabilidad mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa. No obstante, la paralización no es definitiva, ya que la jueza deberá pronunciarse sobre los escritos pendientes y podría establecer una nueva fecha para el lanzamiento.
Los recursos presentados para frenar el desahucio
De acuerdo con la información adelantada por la televisión pública, la defensa de la familia había presentado un recurso de reforma acompañado de una solicitud de suspensión cautelar.
Los abogados reclamaban que el juzgado resolviera previamente los escritos registrados para proteger los derechos de los afectados, antes de proceder al lanzamiento de la vivienda.
Entre la documentación aportada figura una solicitud respaldada por información registral que, según la defensa, acredita que el propietario del inmueble es titular de más de dos viviendas.
Con este argumento, la representación legal de Pilar reclama la aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que contempla medidas de protección frente a determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
La defensa considera que esta normativa debe ser examinada antes de ejecutar el desalojo, aunque corresponde al órgano judicial determinar si concurren los requisitos legales para aplicarla.
Qué ocurrirá ahora con el desahucio de Pilar
La jueza deberá resolver durante este martes los recursos pendientes, según la información difundida por Televisión Canaria.
La previsión es que, una vez examinada la documentación, se establezca una nueva fecha para el lanzamiento, aunque esta posibilidad dependerá de la resolución judicial.
Por tanto, la suspensión conocida este martes evita que la familia tenga que abandonar la vivienda en la fecha inicialmente prevista, pero no supone el cierre del procedimiento.
El decreto Maricarmen y los desahucios en La Laguna
El caso se produce después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 29/2026, conocido como decreto Maricarmen, que incorpora medidas destinadas a proteger a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
La norma contempla mecanismos para solicitar la suspensión de determinados procedimientos de desahucio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas legalmente.
En este contexto, el Ayuntamiento de La Laguna presentó el pasado 12 de noviembre un protocolo para anticipar la intervención de los servicios municipales ante posibles desahucios de personas vulnerables.
La iniciativa busca mejorar la coordinación entre los servicios sociales, la administración municipal y los juzgados, especialmente mediante la presentación de informes de vulnerabilidad antes de que se produzcan los lanzamientos.
En el caso de Pilar, la defensa ha recurrido a la nueva normativa para intentar evitar el desalojo. Por ahora, el lanzamiento ha quedado suspendido y la resolución de los recursos determinará los siguientes pasos del procedimiento.