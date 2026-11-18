La abogada de infancia tutelada, acogimiento y reintegración familiar, Margarita López, denunció ayer el abuso del desamparo cuando deben priorizarse las ayudas y el apoyo familiar, así como la falta de control de los expedientes que se externizan en el sistema.
En la Comisión que estudia la pobreza infantil, la letrada se centró en la estrecha relación entre la vulnerabilidad socioeconómica de las familias y la intervención del sistema público de protección de menores. Abordó la crítica situación que supone en madres, padres, hijos e hijas que son separados cuando la Administración asume su tutela, y la indefensión que padecen las familias no sólo ante la entidad pública sino también ante la administración de justicia. Asegura que “muchas tienen que dejar a sus hijos en manos de la administración por culpa de la pobreza que sufren, una experiencia que les revictimiza y les ocasiona un trauma que debería evitarse”.
Considera que “hay una proporción extraordinariamente elevada de menores tutelados, la mayoría de familias con pocos recursos económicos o vulnerables”. Denunció que “se abusa de la figura de desamparo en detrimento de otras que permitirían no separar a sus hijos e hijas de sus padres e, incluso, en algunos casos de sus hermanos por el simple hecho de ser pobres”. Recordó que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece expresamente que la pobreza de los progenitores o de las familias “no puede ser tenida en cuenta como un indicador de desamparo”. Afirmó que esa figura “se debe establecer para situaciones muy graves, como drogadicción, mendicidad, maltrato, indiferencia, desatención de las necesidades mínimas de los menores”, pero la realidad no es así, “se están dictando desamparos en situaciones que realmente no lo son, y tampoco se está comprobando la situación previa”. Abogó por “exigir una motivación individualizada”.
“La pobreza y la vulnerabilidad económica no deben ser motivo suficiente para retirar la tutela, una separación que podría ser evitable si se priorizan las ayudas y el apoyo familiar”. “El interés superior del menor no puede ser una expresión que justifique cualquier decisión”, aseguró, ya que hay otras respuestas “que son menos lesivas como pueden ser las situaciones de riesgo mediante un seguimiento o apoyo familiar sin separación de la familia o la guarda voluntaria, cuando los progenitores no pueden atender temporalmente a sus hijos por circunstancias graves y/o transitorias”.
También reclamó una figura que “acompañe, ayude o la obligación de un representante legal especializado desde el mismo momento que entran en contacto con la Administración”.
La letrada fue muy crítica con la falta de medios humanos y técnicos, y con los tiempos de la administración. Consideró que un grave problema a solventar es el retraso en la actualización de los expedientes que mantiene separadas a las familias, a pesar de haber cambiado su situación económica. “Una madre puede haber conseguido trabajo, vivienda, haber superado sus dificultades y haber cumplido con lo que se le exigió, sin embargo, nadie actualiza esas valoraciones ni estudia seriamente el caso”, por tanto, “la separación se va prolongando y los expedientes se enquistan”.
López atribuye gran parte de la responsabilidad de estos incumplimientos a la falta de control en la dirección general de Protección a la Infancia y las Familias. “El retraso en los expedientes que perjudica a las familias y al menor, es porque no hay nadie que les controle”, y la Fiscalía “es una figura decorativa porque ni escucha al menor ni estudia su situación”.