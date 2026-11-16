Lidia Bedman, mujer del presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recibido 210,71 euros del bono social térmico, una ayuda pública destinada a combatir la pobreza energética. La Comunidad de Madrid le concedió esta subvención el pasado mes de mayo, correspondiente al ejercicio de 2025, según una investigación publicada por infoLibre.
La pareja del líder de Vox ha accedido a esta prestación por su condición de familia numerosa, una circunstancia que permite beneficiarse de determinadas ayudas energéticas sin tener que cumplir un límite general de ingresos. La concesión es legal conforme a la normativa vigente, aunque vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre quiénes deben recibir las ayudas destinadas a hogares vulnerables.
Por qué la mujer de Abascal ha recibido el bono social
Según la documentación consultada por infoLibre, esta es la primera vez que Lidia Bedman recibe el bono social térmico.
La pareja habría obtenido el título de familia numerosa tras el nacimiento de su tercer hijo en común, en julio de 2024. La investigación también señala que Bedman ha percibido este año otros 13,30 euros en concepto de subvención al transporte aéreo para familias numerosas.
El bono social térmico es una ayuda financiada con fondos públicos para compensar los gastos de calefacción, agua caliente y cocina.
Su concesión está vinculada al bono social eléctrico. Quienes tienen reconocido este último a 31 de diciembre del año anterior pueden recibir automáticamente la prestación térmica, salvo que renuncien expresamente a ella.
La normativa contempla que las familias numerosas puedan acceder al bono social eléctrico sin un límite general de renta, siempre que cumplan el resto de los requisitos.
Por tanto, el cobro de la subvención no constituye por sí mismo ninguna irregularidad.
Qué dice Vox sobre la ayuda recibida por Lidia Bedman
Consultadas por infoLibre, fuentes de Vox no han confirmado ni desmentido que Bedman haya percibido la subvención.
No obstante, desde el partido sostienen que “si lo ha pedido y recibido está en su derecho”.
La formación también ha advertido de que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra el medio si considera que se pretende “difamar o calumniar a una mujer que no está en política”.
Vox tampoco ha aclarado si Bedman disfruta actualmente del bono social eléctrico, que permite obtener descuentos en la factura de la luz.
Según la normativa vigente, los consumidores vulnerables pueden beneficiarse durante 2026 de una rebaja del 42,5 % en la tarifa regulada, con límites de consumo establecidos para cada tipo de hogar.
En el caso de las familias numerosas, el máximo de energía anual sujeto al descuento es de 4.761 kilovatios hora.
Sin embargo, no se ha podido comprobar si Bedman mantiene actualmente esta bonificación, ya que no existe un registro público nominal de beneficiarios del bono social eléctrico.
Los ingresos de Santiago Abascal y el debate sobre las ayudas
La investigación también compara el acceso a estas prestaciones con los ingresos declarados por el presidente de Vox.
Según recoge infoLibre, la declaración de bienes presentada por Abascal en 2023 incluía 55.357,80 euros anuales procedentes de sus responsabilidades orgánicas y parlamentarias.
El medio también señala que su retribución como diputado por Madrid asciende en 2026 a 61.591,18 euros brutos anuales.
La normativa no impide que una familia numerosa acceda al bono social en estas circunstancias, puesto que para obtener la condición básica de consumidor vulnerable por esta vía no se establece un límite general de ingresos.
La situación contrasta con los requisitos económicos exigidos a otros hogares que solicitan las mismas bonificaciones.
El propio Abascal ha cuestionado públicamente determinadas ayudas y subvenciones, especialmente en sus intervenciones sobre inmigración.
Según recoge infoLibre, el líder de Vox ha defendido recientemente revisar algunas prestaciones directas a familias y al alquiler, al considerar que los españoles necesitados quedan en desventaja frente a los inmigrantes.
Otros políticos que también han recibido el bono social
El caso de Bedman se suma a otros publicados por infoLibre desde 2023.
Entre los beneficiarios identificados figuran Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, vinculados al Partido Popular de Madrid, así como Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real.
El medio también ha documentado casos de otros responsables públicos del PP madrileño y del diputado socialista Emilio Sáez, que recibió la ayuda en 2025 y posteriormente renunció a seguir percibiéndola.
El Gobierno ha planteado introducir criterios de renta para limitar el acceso de las familias numerosas a estas bonificaciones.
La modificación requiere cambiar la regulación vigente, recogida en el Real Decreto 897/2017, que reconoce la condición de familia numerosa como uno de los requisitos suficientes para acceder a la categoría básica de consumidor vulnerable.
Cuánto dinero se destina al bono social en España
Los datos recogidos por infoLibre sitúan en 1.737.537 los beneficiarios del bono social eléctrico y en 1.649.625 los perceptores del térmico.
Las dos prestaciones tienen mecanismos de financiación diferentes.
El bono social térmico se sufraga mediante fondos públicos y contó en 2025 con una dotación de 312 millones de euros, según la información publicada.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que el coste del bono social eléctrico correspondiente a 2026 ascenderá a 437,2 millones de euros.
La investigación sobre Lidia Bedman reabre así el debate sobre la posibilidad de introducir límites económicos a las familias numerosas para acceder a unas ayudas concebidas para combatir la pobreza energética.