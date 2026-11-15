El mensaje de Erik Air, autor del mural en homenaje a Jesús de Miguel en el Heliodoro: “Me quedo sin palabras”

El artista urbano Erik Air (@erik_air), autor del mural en homenaje a Jesús de Miguel situado en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López, ha compartido este domingo una experiencia que vivió al terminar la pintura. Una coincidencia relacionada con la luz del sol y el rostro del futbolista fallecido que, según ha reconocido, le emocionó especialmente.
El artista ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas por su trabajo y ha explicado lo que ocurrió durante las últimas horas de elaboración del mural, que quedó terminado este sábado, apenas unas horas antes del regreso del CD Tenerife al Heliodoro.
“Muchas gracias por toda la energía que están transmitiendo. Yo la recibo, él seguramente la reciba también”, ha expresado Erik, emocionado por la respuesta de los aficionados blanquiazules.
Una luz sobre el rostro de Jesús de Miguel
El artista ha contado que terminó de pintar el mural alrededor de las ocho de la mañana. Fue entonces cuando observó un detalle que le llamó especialmente la atención.
Según su relato, a esa hora del día la luz del sol incide sobre un cristal situado frente al estadio y provoca un reflejo que alcanza precisamente la zona del mural donde está pintada la cara de Jesús de Miguel.
“Hay una luz a las ocho de la mañana que incide directamente en un cristal que tenemos aquí enfrente, que refleja justo donde está la cara de Miguel”, ha explicado.
Erik ha reconocido que descubrir esa coincidencia le produjo una fuerte emoción, especialmente por el significado que tiene la pintura y las circunstancias en las que ha realizado el homenaje.
“Una pasada. Me quedo sin palabras”, ha manifestado antes de compartir una reflexión personal sobre lo sucedido.
“No sé si ustedes son creyentes, qué religión profesan, pero creo que hay cosas que superan nuestro entendimiento y no creo que sea casual”, ha señalado.
Un mural en un lugar muy especial para el tinerfeñismo
La obra de Erik Air se encuentra en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López, un espacio que adquirió un significado especial para la afición del Tenerife después del fallecimiento de Jesús de Miguel, el pasado 3 de noviembre, a los 30 años.
Fue precisamente allí donde cientos de seguidores se congregaron para despedir al delantero. Durante aquellos días, flores, bufandas, velas y mensajes de cariño formaron un altar improvisado junto al estadio.
Ahora, el rostro del futbolista permanece pintado en ese mismo lugar, convertido en un punto de recuerdo para los aficionados que se acercan al recinto blanquiazul.
El mural se suma a los numerosos homenajes dedicados a Demi desde su fallecimiento, entre ellos el acto celebrado el 7 de noviembre en el Heliodoro.
El Tenerife vuelve al Heliodoro con una victoria dedicada a Demi
El mensaje de Erik se ha conocido este domingo, 15 de noviembre, coincidiendo con el primer partido del CD Tenerife desde el fallecimiento del delantero.
El equipo blanquiazul ha regresado al Heliodoro para enfrentarse a la AD Ceuta, en una jornada marcada por los homenajes a Jesús de Miguel.
Antes del encuentro, los jugadores del conjunto visitante se acercaron al mural de la puerta 9 para depositar un ramo de flores. Ya sobre el césped, los futbolistas de ambos equipos participaron en los actos de recuerdo al delantero.
El homenaje continuó durante el partido. En el minuto 9, en referencia al dorsal que lucía Jesús de Miguel, el juego se detuvo para que todo el estadio dedicara una ovación al futbolista.
El Tenerife terminó imponiéndose al Ceuta por 2-0, con goles de Nacho Gil y Neal Viereck. El primero de ellos celebró su tanto mostrando la camiseta de su compañero fallecido.
Mientras el equipo y la afición recordaban a Demi dentro del estadio, el mural de Erik permanecía en el exterior, en el mismo lugar donde los seguidores blanquiazules comenzaron a despedirse de su delantero.