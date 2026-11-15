Una victoria (2-0) que lleva el dorsal 9

El CD Tenerife volvió a ganar, pero esta vez los tres puntos tuvieron un significado muy diferente. En su primer partido sin Jesús de Miguel, el conjunto blanquiazul derrotó al Ceuta (2-0) en una tarde cargada de emoción, homenajes y recuerdos hacia el delantero fallecido. Nacho Gil, con un gol dedicado entre lágrimas a su compañero, y Viereck, que estrenó su cuenta goleadora, firmaron una victoria que fue mucho más que un resultado. El Heliodoro volvió a abrazar a uno de los suyos, consciente de que hay ausencias que nunca dejarán de doler.
El encuentro frente al Ceuta está inevitablemente marcado por el recuerdo permanente a Jesús de Miguel. Antes del comienzo, el consejo de administración del CD Tenerife y la afición rindieron homenaje al malogrado futbolista junto a la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López. A los pies del nuevo mural con su imagen se depositó una corona de flores, un gesto que también quiso repetir una representación del conjunto ceutí.
El tributo continuó sobre el césped con un impecable minuto de silencio. Después, en el minuto 9, el partido se detuvo para que el Heliodoro rompiera en una cerrada ovación mientras el videomarcador proyectaba la fotografía del ya eterno jugador blanquiazul. Al mismo tiempo, en la zona de Popular Baja se desplegó un enorme tifo con el mensaje “Jesús de Miguel 9. Eterno blanquiazul”.
En el apartado deportivo, Cervera recurrió a De Vuyst para suplir al sancionado Dani Martín. César regresó al lateral derecho y David ocupó el izquierdo, por lo que Jureškin comenzó el encuentro desde el banquillo.
El fútbol ofrecido por ambos equipos durante la primera media hora fue terriblemente pastoso, tanto como comerse un polvorón en pleno mes de agosto. Faltó intensidad, agresividad y actitud. Lo más destacado del Tenerife fue un remate alto de Enric Gallego. El Ceuta tampoco ofrecía demasiado, aunque llegó a adelantarse por mediación de Jordi. Sin embargo, el colegiado anuló el 0-1 tras la intervención del VAR al encontrarse el atacante en posición antirreglamentaria.
Más allá de la acción, lo verdaderamente destacable fue la reacción del conjunto norteafricano. No hubo celebración. El autor del tanto pidió disculpas a la afición local y se arrodilló en recuerdo de Jesús de Miguel. Sus compañeros se agruparon y levantaron los brazos hacia el cielo. Un gesto de enorme sensibilidad que el público del Heliodoro correspondió con aplausos.
La acción pareció despertar al Tenerife, que encontró su primera gran oportunidad en las botas de Noel. Enric le puso un buen balón, pero el extremo dudó y, en lugar de rematar de cabeza, intentó finalizar con el pie, dando tiempo a Vallejo para evitar el tanto.
El guardameta ceutí ya no pudo hacer nada en el minuto 40. Un contragolpe blanquiazul terminó convirtiéndose en el 1-0. Nacho Gil y Gomis lanzaron la transición frente a tres defensores visitantes. El punta atrajo a los rivales y dejó espacio para que el ’10’ blanquiazul pudiera pensar. Nacho Gil resolvió con un disparo seco y potente que se coló como un misil por la escuadra del primer palo.
La celebración tuvo un único destinatario. Nacho señaló la camiseta de De Miguel y, visiblemente emocionado y entre lágrimas, mostró otra elástica personalizada que llevaba debajo de la oficial. El Heliodoro volvió a estremecerse. El primer gol de la tarde ya tenía dueño, pero también tenía dedicatoria. Fue para Jesús.
Así concluyó una primera parte complicada para los blanquiazules, que supieron sobreponerse a un inicio espeso y encontrar el premio antes del descanso. Un 1-0 que, aquella tarde, significaba mucho más que una ventaja en el marcador.
La segunda parte mantuvo la misma tónica que la primera. Tras unos minutos intrascendentes, Cervera decidió refrescar el frente de ataque con un doble cambio. Gomis y Noel dejaron su sitio a Víctor Moreno y Gerard Valentín, en busca de una mayor profundidad ofensiva.
El paso de los minutos comenzó a pesar en las piernas de los futbolistas blanquiazules, que no habían podido ejercitarse durante la pasada semana. Fabricio fue el primero en acusar el desgaste y tuvo que ser sustituido por Juanjo en el minuto 77. Mientras tanto, el resto de sus compañeros aprovechaba cada pausa para beber agua y tratar de recuperar fuerzas en la zona de banquillos.
El Tenerife encontró la sentencia en el minuto 85, casi sin hacer ruido. Un saque de esquina provocado por Enric Gallego terminó convirtiéndose en el 2-0. Nacho Gil puso un balón medido al primer palo, donde apareció Viereck para prolongarlo de cabeza hacia el segundo y superar a Vallejo. El neerlandés estrenaba así su cuenta goleadora como blanquiazul, mientras que Nacho sumaba su quinta asistencia del curso, las mismas que firmó durante toda la pasada campaña en Primera Federación.
Fue el broche a una tarde especialmente difícil para el Tenerife. El equipo había afrontado su primer partido sin Jesús de Miguel, una ausencia que pesó mucho más que cualquier circunstancia deportiva. El triunfo permitió cerrar el ciclo de homenajes al delantero, aunque su recuerdo seguirá presente en el vestuario y en una afición que difícilmente podrá cerrar la herida de su pérdida. La vida sigue y el fútbol también, pero nada volverá a ser exactamente igual.