Simulacro de erupción volcánica en Tenerife: la ULL enseña cómo actuar ante una evacuación

La Universidad de La Laguna, a través de su Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes, ha coordinado hoy, miércoles 21 de octubre, una jornada formativa dirigida al personal del Ayuntamiento de Guía de Isora para mejorar su preparación ante una emergencia volcánica. La actividad, organizada por el Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, y el consistorio municipal, se enmarca en el simulacro VOLCANEX Tenerife 2026, previsto para mañana, jueves 22 de octubre.
El encuentro ha tenido como objetivo dar a conocer el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de Guía de Isora, su integración en el Plan Insular de Actuación ante el Riesgo Volcánico (PAIV) y las funciones que deben desempeñar los diferentes servicios municipales ante una situación de emergencia.
La jornada ha puesto especial atención en la coordinación entre las distintas áreas de la administración local, ya que la respuesta ante una emergencia volcánica requiere no solo la intervención de los servicios especializados, sino también de aquellos departamentos encargados de proporcionar personal, instalaciones, transporte, suministros, asistencia social y apoyo a las comunicaciones.
El programa se ha estructurado en dos bloques. El primero ha abordado la organización del PEMU, los niveles de alerta, los sistemas de comunicación y la distribución de funciones y responsabilidades. El segundo ha trasladado estos conocimientos a un escenario volcánico simulado, con especial atención a la evacuación preventiva y al alojamiento provisional de la población.
A través de mesas de trabajo, las personas asistentes han analizado los planes de emergencia, identificado los medios y recursos disponibles y practicado los procedimientos de coordinación entre los ámbitos municipal e insular. El objetivo ha sido que cada servicio conozca sus responsabilidades, los recursos con los que cuenta y los mecanismos de actuación conjunta.
El programa, desarrollado bajo la coordinación de especialistas de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL, ha incluido también contenidos sobre evacuación preventiva, albergues provisionales, logística y asistencia social, acogida de animales y educación para la prevención de emergencias en centros escolares.