Pedro Sánchez responde a Milei: “Sí, soy zurdo y a mucha honra” y le dedica una canción de Lali Espósito

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles a las críticas del presidente de Argentina, Javier Milei, reivindicando su condición de “zurdo” y defendiendo las políticas sociales de su Ejecutivo. El enfrentamiento entre ambos mandatarios ha tenido también un componente musical, después de que el líder socialista compartiera en sus redes sociales una canción de la artista argentina Lali Espósito, conocida por sus desencuentros con Milei.
A primera hora de la mañana, Sánchez publicó un vídeo en su cuenta de X en el que ironizaba sobre la utilización del término “zurdo” por parte del presidente argentino para referirse de forma despectiva a los dirigentes y simpatizantes de izquierdas.
“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, comienza señalando el jefe del Ejecutivo antes de enumerar algunas de las medidas adoptadas durante su mandato.
En concreto, menciona la subida de las pensiones y del salario mínimo, la ampliación de los permisos para el cuidado de los hijos, la defensa del derecho al aborto y su posición contraria a la guerra.
“Así que sí, soy zurdo y a mucha honra”, concluye Sánchez en un mensaje publicado coincidiendo con la visita del mandatario argentino a España y a poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El PSOE recibe a Milei con una lona en Ferraz
La respuesta de Sánchez ha estado acompañada por otra iniciativa de su partido. El PSOE ha desplegado una lona de grandes dimensiones en la fachada de su sede nacional de la calle Ferraz, en Madrid, con un mensaje dirigido directamente al presidente argentino.
“Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”, puede leerse en el cartel, instalado con motivo de la visita del jefe del Estado argentino.
La lona, de fondo rojo y letras blancas, incorpora además una referencia gráfica a la motosierra, uno de los símbolos utilizados por Milei durante su trayectoria política.
Con esta iniciativa, los socialistas han querido responder a las críticas del presidente argentino a las políticas de izquierdas y reivindicar las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno español.
Milei llama “dictador” y “ladrón” a Pedro Sánchez
El cruce de mensajes se ha producido durante una jornada marcada por las duras declaraciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez. Durante su intervención en un encuentro celebrado en Madrid, el presidente argentino ha calificado al jefe del Ejecutivo español de “dictador”, “corrupto” y “ladrón”, además de animar a los españoles a sacar a los socialistas “a patadas” del poder.
Milei ha aprovechado su visita para volver a cuestionar las políticas económicas y sociales defendidas por el Gobierno español y expresar su respaldo a dirigentes de la derecha española. En concreto, ha destacado a Santiago Abascal, líder de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quienes considera sus aliados políticos.
Según el mandatario argentino, ambos representan propuestas capaces de revertir lo que él considera la “decadencia” de España. Sus declaraciones se producen en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y en un contexto de enfrentamientos políticos entre los dos dirigentes.
Sánchez responde con una canción de Lali Espósito
La respuesta del presidente español no ha terminado con el vídeo sobre su condición de “zurdo”. Horas después, mientras viajaba hacia Burgos, donde tenía previsto participar en un acto de precampaña del PSOE, Sánchez compartió una imagen de su teléfono móvil reproduciendo la canción ‘Fanático’, de la cantante argentina Lali Espósito.
“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió en su cuenta de X. La elección de la canción no ha pasado desapercibida, puesto que se trata de uno de los temas con los que la artista argentina ha ironizado sobre su enfrentamiento público con Javier Milei.
En la imagen publicada por Sánchez aparece también un fragmento de la letra, en el que la cantante se refiere a una persona obsesionada con ella que, pese a criticarla, intenta imitarla. El tema, publicado bajo el título de ‘Fanático’, fue interpretado desde su lanzamiento como una respuesta de la artista a las críticas del presidente argentino.
El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei
La cantante argentina mantiene diferencias públicas con Milei desde 2023, cuando expresó su preocupación por la posibilidad de que llegara a la Presidencia de Argentina. Desde entonces, ambos han protagonizado varios intercambios de declaraciones, con críticas del mandatario a la artista y respuestas de esta a través de sus intervenciones públicas y su música.
Espósito llegó a denunciar que se había convertido en “el centro del odio” del presidente argentino dentro de su país. La publicación de ‘Fanático’ añadió un nuevo episodio a ese enfrentamiento, con una canción en la que la artista recurre a la ironía para retratar a uno de sus detractores. Ahora, Pedro Sánchez ha recuperado ese tema musical como parte de su respuesta a Milei durante su visita a España.
El intercambio se produce en un momento de especial actividad política, con las elecciones generales españolas convocadas para el 29 de noviembre y ambos mandatarios manteniendo posiciones enfrentadas sobre distintas cuestiones económicas, sociales e ideológicas.