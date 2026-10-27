Gastrolovers vuelve al origen de la cocina canaria con Braulio Simancas

Hay sabores que cuentan de dónde venimos. Están en un almogrote, en el caldo de una cazuela, en un pescado de lonja o en ese postre que forma parte de la memoria de muchas casas canarias. Sabores que, en manos de Braulio Simancas, encuentran nuevas formas de expresarse sin perder su identidad. Ese es el punto de partida de «Orígenes», la propuesta que el chef llevará a la séptima edición de Gastrolovers, el próximo 14 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en el restaurante Jarea del Arona Gran Hotel.
Con la bahía de Los Cristianos como telón de fondo, la cita de Spring Hotels propone acercarse a la gastronomía a través de la mirada de quien la cocina. Una oportunidad para descubrir cómo el producto, los recuerdos y el oficio se convierten en un menú concebido para una única noche, con un maridaje de vinos que acompaña el recorrido.
Para Simancas, tinerfeño e hijo de gomeros, volver al origen tiene mucho de historia personal. Su trayectoria comenzó en el hotel Tecina, en La Gomera, y tomó un rumbo propio con la apertura de la Tasca El Silbo Gomero, en Tenerife, en 2002. Su trabajo con los quesos locales, su investigación de los mojos y su paso por el restaurante Las Aguas, en Bahía del Duque, han ido dando forma a una cocina profundamente vinculada al archipiélago, en la que tradición y técnica contemporánea comparten mesa.
Un menú que vuelve a los orígenes
En Jarea, ese vínculo se podrá saborear desde el primer momento. Panes artesanos con mantequilla de cabra, almogrote, chorizo de Teror y aceite de oliva virgen extra canario abrirán una experiencia que continúa con propuestas como el tartar de vaca canaria con ajo del país y su grasa, el salpicón de mero o el gazpachuelo de manga picante, cilantro y vinagre macho.
El mar tendrá su propio capítulo, con pulpo fresco glaseado en la salsa de su estofado, pescado de lonja local en caldo de cazuela y consomé de lapas y burgados. Después llegará el cochino negro canario, protagonista de distintas elaboraciones que permiten descubrir sus matices: desde el cochinillo con guiso de sus asaduras en adobo hasta las judías de parral en su caldo o un consomé con pimienta picona y hortelana.
También el final conversa con el recetario de las islas. Quesillo con crema de yogur de cabra, frangollo de vino tinto dulce y quesadilla con fresas y vinagre macho completan un menú que invita a reconocer sabores familiares y a descubrirlos de nuevo.
Con esta séptima edición, Gastrolovers continúa acercando a la mesa de Spring Hotels el universo de distintos chefs. En esta ocasión, la invitación es a recorrer Canarias a través de sus productos y su memoria culinaria, con tiempo para disfrutar cada plato y compartir lo que despierta.
La experiencia tiene un precio de 85 euros por persona, con maridaje incluido, y está abierta tanto a huéspedes como a público no alojado en el hotel. Las plazas son limitadas y requieren reserva previa a través de la web de Spring Hotels.