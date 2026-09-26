Sevilla, cuna del arte y la tradición

Sevilla es una de esas ciudades que no se limita a ser un destino turístico, sino que abre sus puertas a conocer cada rincón y vivirla desde dentro. Su patrimonio, sus tradiciones, su gastronomía y su particular manera de entender la cultura logran convertir cada escapada en una experiencia de calidad que puede empezar desde el momento en el que te subes al avión gracias al #ModoCanario de volar de Binter.
La compañía une Canarias y Sevilla con 10 vuelos a la semana, consolidando así la capital andaluza como uno de los destinos con mayor proyección nacional, con una oferta capaz de combinar la historia y la contemporaneidad para atraer a un viajero que busca algo más que visitar un lugar.
La ciudad cuenta con una infraestructura turística de primer nivel y un tejido empresarial dinámico, en constante evolución y desarrollo de nuevos productos experienciales. Como resultado, pone sobre la mesa un componente emocional destacable. Descubrir Sevilla de la mano de Binter no consiste únicamente en viajar y recorrer sus monumentos, sino en ser capaz de dejarse sorprender por su ambiente, sus sabores, su música y su arte.
Y si existe un reclamo turístico por excelencia es el flamenco. Sevilla mantiene una relación única con este arte, convertido en una de sus principales señas de identidad y en uno de los grandes descubrimientos para quienes llegan desde cualquier rincón de Canarias y del mundo.
Una ciudad donde la cultura nunca se detiene
Su patrimonio artístico es uno de los grandes pilares de su atractivo. La Catedral, el Real Alcázar o el Archivo de Indias forman parte de un legado más que reconocido internacionalmente, pero la experiencia cultural va mucho más allá de sus monumentos emblemáticos.
Con uno de los catálogos museísticos más ricos y diversos de España, ofrece al visitante un recorrido por diferentes épocas, disciplinas y lenguajes artísticos gracias a espacios como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes y Costumbres Populares o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Lugares que no pueden faltar en una visita a la ciudad para descubrir las múltiples posibilidades que ofrece el destino.
A esta oferta se suma una agenda cultural que se ha convertido en otro de los grandes activos de la ciudad. Durante los próximos meses, Sevilla volverá a reunir algunas de sus principales citas culturales donde explorar su encanto desde cerca. La Bienal de Flamenco, desde principios de septiembre, el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) en marzo o el Festival de Cine Europeo en noviembre, son algunas de las experiencias que consiguen transportar al turista a la esencia más pura de la ciudad.
Asimismo, la programación del Teatro de la Maestranza, el Salón Internacional del Caballo (SICAB) y la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) consiguen dejar en los visitantes pedazos de historia y tradición sevillana que perdurarán en su memoria hasta el próximo encuentro.
La Bienal, el corazón del flamenco
Aunque Sevilla es más que su flamenco, lo cierto es que dentro de este calendario cultural hay una cita que ocupa un lugar especial. La Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más, se trata de un punto de encuentro internacional con una de sus raíces principales.
Mientras el flamenco ha traspasado fronteras y hoy en día cuenta con festivales y escenarios en ciudades como Tokio, París, Londres, Buenos Aires o Nueva York, Sevilla se mantiene como el lugar al que mirar para entender su esencia. Durante la Bienal, la ciudad se transforma y convierte sus espacios culturales en puntos de encuentro para artistas, aficionados y visitantes de todo el mundo.
La ciudad ha sabido transformar sus recursos culturales en experiencias capaces de conectar con un visitante canario cada vez más interesado en propuestas auténticas y diferenciales. El turismo premium ya no se entiende únicamente como una cuestión de lujo, sino como la posibilidad de acceder a experiencias personalizadas.
Binter conecta Canarias con Sevilla
Descubrir Sevilla desde Canarias es más sencillo gracias a la conexión directa que Binter mantiene con la capital andaluza. La compañía ofrece 10 vuelos semanales desde Gran Canaria y Tenerife, con conexiones cada lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, facilitando así una escapada para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones sevillanas.
Además, viajar en #ModoCanario permite llegar a Sevilla desde cualquier isla por el mismo precio, al incluir los vuelos interinsulares de conexión necesarios desde las islas no capitalinas hasta Gran Canaria o Tenerife.
La experiencia a bordo completa el viaje con servicios como el equipaje de mano incluido en el billete, aviones Embraer E195-E2 configurados sin asiento central y con mayor espacio entre filas, un aperitivo gourmet de cortesía y una amplia carta de entretenimiento. Lo esencial para hacer de un nuevo trayecto, una experiencia de calidad.