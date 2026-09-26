Purina y Tu Trébol celebran la X edición de su desfile solidario para promover la adopción responsable de mascotas en Tenerife

Purina, compañía experta en el cuidado de mascotas, e Hipermercados Tu Trébol, celebran la X edición de su desfile solidario en Tenerife, una iniciativa que tiene como objetivo promover la adopción responsable y concienciar sobre la importancia de ofrecer a las mascotas un hogar digno. El evento tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre, a las 10:00 h, en el parking de Tu Trébol – Santa Cruz.
El desfile canino nace de la colaboración entre ambas entidades, que comparten su compromiso con el bienestar animal y la responsabilidad hacia las mascotas. A través de una jornada lúdica, la iniciativa busca poner el foco en la realidad de los animales sin hogar, acercar el trabajo de las protectoras y asociaciones de la zona a la ciudadanía y transmitir la importancia de valorar las necesidades y responsabilidades que implica incorporar una mascota a la familia.
En esta edición podrán participar las 50 primeras personas inscritas, que recibirán un obsequio de Purina. Además, los participantes podrán optar a diferentes premios en categorías como el perro más gracioso, educado, vergonzoso o atrevido de la edición.
El único requisito que hay que cumplir es inscribirse antes del desfile a través de un folleto que pueden conseguir en la caja central del hipermercado o a través de las redes sociales de Tu Trébol. También estarán presentes asociaciones de la zona dando información sobre su trabajo y concienciando sobre la importancia de la adopción.
Como parte de su compromiso con el bienestar de los animales más vulnerables, Purina realizará además una donación de alimentos a varias de las protectoras de la zona que participen en la iniciativa y apoyen el rescate y alojamiento de animales sin hogar.
Purina y su compromiso con la adopción responsable
Purina trabaja desde hace décadas para mejorar la vida de las mascotas a través de la investigación, el desarrollo de productos y el conocimiento sobre sus necesidades de alimentación, salud y bienestar. Este compromiso va más allá de la alimentación y se extiende a iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y mejorar la vida de los animales que más lo necesitan.
Desde 2016, Purina ha organizado desfiles solidarios en colaboración con Tu Trébol, con el objetivo de promover una adopción responsable, mejorando la calidad de vida tanto de las mascotas como de sus futuras familias.
En palabras de Elisenda Saperas, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España, “adoptar es mucho más que abrir las puertas de casa a un animal que necesita una familia, es asumir un compromiso para toda la vida. Por eso, desde Purina queremos contribuir a que cada adopción sea responsable, informada y, sobre todo, definitiva. Iniciativas como este desfile nos permiten acercar a las familias la realidad de las mascotas sin hogar, dar visibilidad al trabajo de las protectoras y recordar que, detrás de cada adopción, hay una oportunidad de construir una relación basada en el cuidado, el respeto y el vínculo que se crea entre las personas y sus mascotas”.
Este compromiso se materializa también a través del apoyo continuado a protectoras y asociaciones, mediante donaciones de alimentos, formación y diferentes acciones destinadas a dar visibilidad a los animales que buscan un hogar. Con iniciativas como este desfile solidario, Purina continúa trabajando para fomentar una convivencia responsable y contribuir a que más mascotas puedan encontrar una familia que les ofrezca el cuidado y bienestar que necesitan.