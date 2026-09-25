Cajasiete y Mercatenerife renuevan su convenio de colaboración para ofrecer condiciones financieras preferentes a las empresas asociadas

Cajasiete y Mercatenerife han formalizado en los Servicios Centrales de la entidad financiera la renovación de su convenio de colaboración, un acuerdo que permitirá continuar ofreciendo condiciones financieras preferentes a las empresas asociadas a Mercatenerife, así como a las personas vinculadas a estas organizaciones.
La firma del convenio fue realizada por el director gerente de Mercatenerife, Jesús Alejandro Fernández Pombo, y el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García, quienes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre ambas entidades para seguir apoyando el desarrollo económico y empresarial de Canarias.
El acuerdo renovado tiene como objetivo facilitar a las empresas asociadas a Mercatenerife el acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros en condiciones ventajosas, diseñados para dar respuesta a las necesidades derivadas de su actividad empresarial. Asimismo, las condiciones acordadas se extienden al ámbito personal de los profesionales y trabajadores vinculados a dichas empresas.
En virtud de este convenio, los beneficiarios podrán acceder a soluciones de financiación adaptadas a sus proyectos, productos para la gestión diaria de su actividad, alternativas de ahorro e inversión, así como una amplia oferta de seguros y servicios especializados, todo ello con el respaldo y asesoramiento profesional de Cajasiete.
José Manuel Garrido García, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, señaló: “La renovación de este convenio pone de manifiesto nuestra voluntad de continuar acompañando a las empresas vinculadas a Mercatenerife, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y contribuyendo al fortalecimiento de un sector estratégico para la economía de Canarias”.
Por su parte, Jesús Alejandro Fernández Pombo, director gerente de Mercatenerife, destacó: “Este convenio va a beneficiar a más de 100 empresas, 600 agricultores y 2.000 usuarios que visitan a diario nuestras instalaciones”.
La renovación de esta colaboración consolida la relación entre ambas entidades y refuerza el compromiso compartido de promover el desarrollo económico sostenible, apoyando a las empresas y profesionales que forman parte del entorno de Mercatenerife.