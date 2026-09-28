Café gratis en Canarias este 1 de octubre: los cinco locales donde conseguirlo

Cinco establecimientos de Canarias regalarán café el próximo 1 de octubre con motivo del Día Internacional del Café. La promoción estará disponible para los 100 primeros clientes de cada local participante, por lo que en las Islas podrán repartirse hasta 500 cafés gratuitos.
La iniciativa corresponde a Panaria, Café & Té y La Bella Julieta, marcas del segmento Coffee Bakery de Compañía del Trópico. En Canarias, los cinco establecimientos adheridos pertenecen a Panaria y están repartidos entre Tenerife y Gran Canaria.
Además, cada persona que recoja su café recibirá una tarjeta con un 15% de descuento para una próxima compra superior a cinco euros, válida durante los 15 días siguientes.
Dónde conseguir café gratis en Canarias el 1 de octubre
La promoción llegará a cinco cafeterías de Canarias, tres de ellas situadas en Tenerife y dos en Gran Canaria. Según el listado facilitado por la compañía, estos son los establecimientos participantes:
Tenerife
- Panaria La Marina: calle La Marina, 7, Santa Cruz de Tenerife.
- Panaria Suárez Guerra: calle Suárez Guerra, 63, Santa Cruz de Tenerife.
- Panaria Los Cristianos: calle Amalia Alayón, 20, Los Cristianos.
Gran Canaria
- Panaria Constantino: calle Constantino, 18, Las Palmas de Gran Canaria.
- Panaria Plaza de España: plaza de España, 5, Las Palmas de Gran Canaria. Markdown pegado
Al limitarse la promoción a los 100 primeros clientes de cada establecimiento, la acción permitirá entregar hasta 300 cafés en Tenerife y 200 en Gran Canaria, siempre que se agoten los cupos disponibles.
Qué hay que hacer para conseguir el café gratis
No basta con acudir a uno de los establecimientos. Los clientes deberán seguir a la marca en sus redes sociales y enseñar la publicación de la campaña en el local. La promoción se desarrollará exclusivamente el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Café.
La compañía desarrollará la misma iniciativa en más de 50 establecimientos de España de sus tres marcas. En el caso concreto de Canarias, los cinco locales incluidos en el listado pertenecen a Panaria.