El único café que se cultiva en España es de Canarias y está a punto de hacer historia

El ‘Café de Agaete’, cultivado en Gran Canaria, ha superado con éxito la fase de información pública a escala nacional sin recibir ninguna alegación en contra. Este avance permite enviar el expediente a la Comisión Europea para obtener la Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello distintivo de la Unión Europea que garantizará la protección legal y el origen exclusivo del único café que se cultiva en España y en toda Europa.
La resolución del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), otorga de forma inmediata una protección transitoria al término en el ámbito nacional.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Ministerio de Agricultura, traslada esta semana la documentación a Bruselas, donde los órganos comunitarios dispondrán de seis meses para examinar la solicitud.
Un cultivo tradicional con sello internacional desde el siglo XIX
La tradición cafetera del Valle de Agaete se remonta al siglo XIX con la introducción de la variedad Arabica Typica. La calidad de este producto insular cuenta con antecedentes de proyección internacional, como la medalla de bronce obtenida en la Exposición Universal de París en 1889.
El cultivo se desarrolla a una altitud de entre 150 y 550 metros sobre el nivel del mar, bajo unas condiciones agroclimáticas caracterizadas por la estabilidad térmica. Para cumplir con el pliego de condiciones de la futura IGP, el proceso debe ejecutarse íntegramente en el municipio de Agaete, desde la recolección manual selectiva hasta el procesado húmedo y seco del grano verde, tostado o molido.
Impulso económico para el sector primario del Archipiélago
La solicitud de este registro, promovida por la Asociación Agroagaete y el Ayuntamiento de Agaete, busca respaldar la labor del sector agrícola local. El sello de calidad reconoce que las propiedades singulares del grano están ligadas a su medio geográfico, sirviendo además como herramienta de apoyo dentro de la Política Agrícola Común (PAC).
“Representa un aval a la solidez técnica de la propuesta y un paso decisivo hacia la protección legal de un producto singular de Gran Canaria“, subrayó el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe. El responsable autonómico añadió que la resolución es “un respaldo al trabajo riguroso y una recompensa al esfuerzo del sector cafetero”.
Una vez la Comisión Europea valide la documentación, el expediente se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Tras un periodo final de información pública de tres meses a nivel comunitario, el ‘Café de Agaete’ quedará inscrito definitivamente en el registro oficial europeo.