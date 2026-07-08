La escapada de Xuso Jones a Canarias: playas de ensueño y un café único en Europa

Xuso Jones ha vuelto a elegir Canarias para una escapada y, esta vez, Gran Canaria ha sido la protagonista. El presentador y cantante ha compartido en sus redes sociales varios momentos de su viaje por la isla, en el que combinó algunos de los grandes atractivos del destino: naturaleza, gastronomía, costa y buen tiempo.
Su recorrido funciona casi como una pequeña guía para quienes buscan un plan diferente de fin de semana o una escapada corta. En apenas unos días, Xuso Jones pasó por dos enclaves muy distintos entre sí: Agaete, en el norte, y Playa del Inglés, en el sur. Dos lugares que reflejan bien la variedad de paisajes y experiencias que ofrece Gran Canaria.
El norte más sabroso de Gran Canaria
En Agaete, el artista se acercó a una de las zonas con más personalidad del norte grancanario. Allí visitó la Finca de La Laja, un espacio situado en pleno valle donde conviven cafetales, viñedos y árboles frutales. Se trata de uno de esos rincones que muestran una cara menos evidente de la isla, alejada de la imagen más turística y muy vinculada al producto local.
La presencia del café convierte a este enclave en una parada especialmente singular. Entre plantaciones, aromas y paisaje agrícola, la visita permite descubrir una Gran Canaria más tranquila, verde y ligada a la tierra. Es una propuesta pensada para quienes buscan algo más que sol y playa y quieren conocer el interior de la isla a través de sus sabores.
La escapada por el norte incluyó también una parada gastronómica en La Romántica, una propuesta que conecta con la cocina creativa y el producto de la zona. Agaete aparece así como un destino ideal para disfrutar sin prisas, entre paisaje, gastronomía y una forma más pausada de viajar.
Del valle a la arena
Tras su paso por el norte, Xuso Jones cambió completamente de escenario y se trasladó al sur de Gran Canaria. Allí, Playa del Inglés fue otra de las paradas destacadas de su viaje. Este enclave, uno de los grandes símbolos turísticos de la isla, sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan playa, ocio y servicios a pie de costa.
Con varios kilómetros de arena y muy cerca de las Dunas de Maspalomas y San Agustín, Playa del Inglés mantiene intacto su atractivo. Su clima, la amplitud de su litoral y la oferta de hoteles, restaurantes y actividades la convierten en una de las zonas más demandadas del Archipiélago durante todo el año.
El contraste con Agaete es evidente. Mientras el norte invita a bajar el ritmo entre cafetales y paisaje agrícola, el sur ofrece una experiencia más ligada al mar, al ocio y al ambiente turístico. Esa combinación resume una de las principales fortalezas de Gran Canaria: la posibilidad de cambiar de paisaje en muy poco tiempo.
Playa del Inglés, mucho más que sol
Playa del Inglés también ofrece alternativas para quienes prefieren combinar descanso y actividad. Deportes acuáticos como el paddle surf o el kayak forman parte de las opciones habituales en la zona, junto a una amplia oferta de terrazas, comercios, centros comerciales y vida nocturna.
La escapada de Xuso Jones deja una idea clara: Gran Canaria no se entiende desde una sola postal. La isla permite pasar de un valle agrícola a una de sus playas más conocidas en el mismo viaje. También permite alternar gastronomía local, naturaleza, ocio y descanso sin necesidad de grandes desplazamientos.
Dos viajes en una misma isla
Agaete y Playa del Inglés representan dos maneras distintas de disfrutar la isla. Una más serena, conectada con el paisaje y el producto local. Otra más dinámica, vinculada al sol, al mar y a la comodidad de un destino turístico consolidado.
Para quienes estén pensando en una escapada a Canarias, la ruta compartida por Xuso Jones puede servir de inspiración. Un plan redondo podría comenzar en Agaete, con una visita a la Finca de La Laja y una parada gastronómica en la zona, y terminar en el sur, disfrutando de Playa del Inglés, sus actividades junto al mar y su ambiente.
El resultado es una escapada equilibrada, con naturaleza, gastronomía, playa y desconexión. Una muestra más de por qué Gran Canaria sigue conquistando a visitantes y rostros conocidos: porque permite reunir en pocos kilómetros muchos de los ingredientes que definen unas vacaciones perfectas.