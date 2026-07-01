Anabel Pantoja atraviesa un buen momento profesional tras su estreno en Telecinco como asesora del amor en el programa Amor… ¡O lo que surja!. Sin embargo, cuando se aleja de los focos y de sus compromisos televisivos, la colaboradora encuentra refugio en Canarias, concretamente en Arguineguín, un pueblo costero del municipio de Mogán, al suroeste de Gran Canaria.
Lo que durante décadas fue un tranquilo núcleo marinero se ha convertido en uno de los enclaves residenciales más codiciados del Archipiélago. Arguineguín mantiene parte de su esencia pesquera, pero en los últimos años ha experimentado una profunda transformación inmobiliaria hasta situarse en el radar de compradores extranjeros e inversores de alto poder adquisitivo.
La localidad se ha consolidado como una de las zonas más demandadas del sur de Gran Canaria, especialmente entre ciudadanos procedentes de países nórdicos y del centro de Europa. En este entorno, muchas operaciones se cierran al contado y el precio medio de la vivienda ronda ya los 4.500 euros por metro cuadrado.
El atractivo de Arguineguín se explica por una combinación difícil de igualar: clima privilegiado durante todo el año, tranquilidad, seguridad, calidad de vida y cercanía al mar. Estos factores han convertido al antiguo pueblo pesquero en un refugio residencial cada vez más exclusivo.
Quien vive en Arguineguín disfruta de temperaturas suaves incluso en invierno y de un litoral protegido de las inclemencias que sí afectan a buena parte de Europa durante los meses más fríos. Esa estabilidad climática ha sido clave para entender el interés creciente por la zona, tanto para quienes buscan una segunda residencia como para quienes desean instalarse de forma permanente en Gran Canaria.
A pesar de esa transformación, Arguineguín conserva rincones que recuerdan su pasado marinero. Su puerto, su casco antiguo y playas como Las Marañuelas mantienen el ambiente tranquilo que durante años definió la vida de este núcleo costero. Esta playa, situada junto al puerto, sigue siendo una de las más apreciadas por residentes y visitantes.
También destaca la playa de Arguineguín, ubicada junto al casco antiguo. Tiene unos 100 metros de longitud y arena dorada oscura, aunque en sus márgenes aparecen piedras de cantos redondos. Es uno de los puntos más representativos de la localidad y uno de los lugares que mejor resumen su mezcla de tradición y atractivo turístico.
Uno de los espacios que mejor refleja la nueva etapa de Arguineguín es El Perchel. Su remodelación, con una gran piscina intermareal y nuevas zonas de ocio, ha reforzado la imagen moderna y exclusiva de este enclave del sur grancanario.
A pocos minutos se encuentran también Patalavaca y Anfi del Mar, dos de los arenales más conocidos de la costa de Mogán. Anfi, con su característica arena blanca y aguas turquesas, simboliza el perfil más internacional de esta zona de Gran Canaria.
Arguineguín, además, tiene un peso especial en la historia del fútbol español. De este pueblo salieron dos de los grandes talentos que ha dado Canarias: Juan Carlos Valerón y David Silva, dos nombres que mantienen unido este rincón de Mogán al deporte nacional.
Entre sus visitas más destacadas figura la iglesia de San Antonio de Padua, un templo que data de 1814 y que conserva un artesonado de madera. También sobresalen el parque Nicolás Quesada y el Molino Quemado, un antiguo molino de harina de unos siete metros de altura.
El refugio canario de Anabel Pantoja es hoy mucho más que un rincón tranquilo junto al Atlántico. Arguineguín representa la transformación de muchos pueblos costeros de Canarias: lugares con identidad marinera que, por su clima, su ubicación y su calidad de vida, se han convertido en enclaves exclusivos donde el precio de la vivienda no deja de escalar.