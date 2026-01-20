Prorrogan 6 meses la investigación a Anabel Pantoja y su pareja por presuntas lesiones en su bebé

La Sección Cuarta de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha prorrogado por seis meses la investigación a Anabel Pantoja y su pareja, que comenzó el21 de enero de 2025 el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, por un supuesto delito de maltrato infantil.
La medida se adopta al cumplirse un año desde la incoación de las diligencias previas, según señalan desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Esta investigación comenzó el 21 de enero de 2025 y corrió a cargo del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, si bien posteriormente se inhibió en favor del órgano instructor de San Bartolomé de Tirajana, continuando la causa en fase de instrucción.
La intervención de la justicia está motivada por la remisión de oficio desde el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, donde la bebé de Anabel Pantoja y su pareja estuvo ingresada entre los días 11 y 27 de enero, y desde donde se remitió al juzgado de guardia un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero.
El contenido de este informe, según se indicó en su momento desde el TSJC, fue ratificado por un peritaje médico forense. La investigación ha tenido como fin “aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé” con el fin de protegerla y “considerando únicamente su interés superior”.
En cuanto a los progenitores de la bebé, prestaron declaración ante la autoridad judicial en calidad de investigados y con asistencia letrada, pero “en ningún momento fueron detenidos”.