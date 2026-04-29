Arona abre el plazo para ver al papa León XIV en Tenerife: cómo inscribirse para el encuentro del 12 de junio

Arona abre inscripciones para asistir al encuentro con el papa León XIV el próximo 12 de junio en Tenerife, dentro de una visita histórica que incluirá dos misas multitudinarias en Canarias. El Ayuntamiento del municipio sureño ha activado el plazo para reservar plaza en este evento.
La convocatoria está dirigida principalmente a personas mayores del municipio, que podrán asistir al encuentro con el papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Cómo apuntarse desde Arona para ver al Papa
Las personas interesadas en acudir al encuentro deben realizar la inscripción llamando a los teléfonos 922 76 16 00 o 010, habilitados por el Consistorio para gestionar las solicitudes.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que recomiendan completar el proceso lo antes posible para garantizar la asistencia.
El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo, fecha límite para formalizar la inscripción en esta actividad.
Dos misas históricas en Canarias
La visita del Pontífice incluirá dos grandes celebraciones religiosas. La primera tendrá lugar el 11 de junio en Gran Canaria, mientras que la segunda se celebrará el 12 de junio en Tenerife, acto en el que podrán participar los vecinos inscritos desde Arona.
Se trata de un acontecimiento sin precedentes, ya que será la primera vez que un Papa visite el Archipiélago, lo que ha generado una alta expectación en toda Canarias.