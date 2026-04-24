Tenerife recibirá al papa León XIV con sello canario: la sorpresa musical que preparan en el puerto

Los preparativos para la histórica Eucaristía del próximo 12 de junio entran en su fase decisiva. La organización ha diseñado una previa de una hora en la que el puerto de la capital tinerfeña vibrará con una cuidada selección de música e imágenes, destinada a amenizar la espera de los miles de fieles antes de la llegada del papa León XIV.
Talento de la Isla como antesala
La gran apuesta de esta visita papal es el marcado carácter canario de su apertura. El grupo tinerfeño Guan Mahec “Hijos del Sol”, liderado por el diácono Alejandro Abrantes, será el encargado de abrir el bloque artístico. Su estilo, definido como folk-pop-rock alternativo, aportará una atmósfera espiritual basada en letras profundas y experiencias de fe que buscan conectar con el público desde el primer momento.
El momento más esperado de esta animación musical llegará con la actuación de Los Sabandeños. La formación señera de Canarias interpretará piezas de su repertorio religioso y tradicional, culminando con una actuación que promete ser histórica: el Ave María cantado por Chago Melián, que servirá de preámbulo directo al inicio de la liturgia.
Seguridad y coordinación audiovisual
Durante toda la hora de animación, la música se entrelazará con un despliegue audiovisual en pantallas gigantes. La organización proyectará vídeos informativos para garantizar que todos los asistentes conozcan el plan de seguridad establecido. Estas proyecciones recordarán la normativa vigente y los protocolos a seguir, asegurando que el evento transcurra con total normalidad.
Tras este bloque de música y tradición, el papa León XIV se incorporará al recinto para tener un encuentro cercano con los presentes antes de dirigirse al altar para presidir la solemne ceremonia.