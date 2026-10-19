Coches abandonados durante meses en Canarias: Santa Cruz solo retiró 13 de los 304 expedientes

Los vehículos abandonados en calles, solares y espacios naturales de Canarias han dejado de ser casos aislados. La Asociación Canaria de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (ACAVI) advierte de que se han convertido en un problema recurrente en todo el archipiélago. En algunos municipios los expedientes se cuentan por centenares y solo una pequeña parte termina en retirada: en Santa Cruz de Tenerife se abrieron 304 expedientes en el primer semestre de 2026 y se retiraron 13 vehículos en ese mismo periodo.
Un problema común en todo el archipiélago
Santa Cruz de Tenerife, Arona, Candelaria, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo y Santa Brígida son algunos de los municipios donde se han conocido expedientes prolongados, dificultades para la retirada y quejas vecinales. Los casos comparten un patrón: vehículos que permanecen meses ocupando plazas de aparcamiento y deteriorándose a la vista de los vecinos.
ACAVI reconoce que los procedimientos deben garantizar los derechos de los propietarios y respetar los plazos legales, pero considera necesario identificar qué está alargando las actuaciones y evitar demoras innecesarias.
Más que un problema de imagen urbana
Un coche abandonado puede liberar aceites, combustibles, líquidos de frenos, refrigerantes, y ácido y plomo de las baterías. En un territorio insular, con poco suelo disponible y ecosistemas frágiles, prevenir estas situaciones es especialmente importante.
Cuando un vehículo abandonado adquiere la condición de residuo, la normativa obliga a entregarlo a una instalación autorizada, y corresponde a las administraciones competentes ordenar su retirada y traslado. Los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) se encargan de descontaminarlo, recuperar las piezas reutilizables, gestionar los materiales destinados al reciclaje y tramitar la baja definitiva.
«Detrás de cada coche abandonado puede existir un problema medioambiental que debemos prevenir. Los CAT estamos preparados para recibir y tratar los vehículos al final de su vida útil; lo que necesitamos son procedimientos ágiles y canales claros que permitan su correcta entrega», señala Francisco Rodríguez, presidente de ACAVI.
Una propuesta para todo el archipiélago
ACAVI propone establecer mecanismos de coordinación entre ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias para agilizar las retiradas y fijar acuerdos estables que garanticen la entrega de los vehículos a los CAT. También pide campañas para que los propietarios conozcan las vías legales de entrega cuando dejan de usar su coche, y ofrece a las administraciones el conocimiento técnico de sus centros.
«No es un problema de un barrio ni de un municipio concreto. Es un problema que afecta a todo el archipiélago y necesita una respuesta común. Desde ACAVI queremos colaborar con las administraciones para encontrar soluciones eficaces, respetando los procedimientos legales y garantizando la protección de nuestro territorio», concluye Rodríguez.