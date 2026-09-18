Ni por la suciedad ni por la ITV: la Policía Local de Santa Cruz aclara cuándo un coche está realmente “abandonado”

Que un coche lleve varios días estacionado en el mismo lugar, esté sucio o incluso carezca de documentación en vigor no significa automáticamente que sea un vehículo abandonado. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha explicado qué condiciones deben cumplirse y cómo actúa ante estos casos.
Según la información difundida por el cuerpo municipal, corresponde a la Policía Local realizar las comprobaciones necesarias para determinar la situación de cada vehículo. Por sí solos, aspectos como la suciedad, llevar tiempo aparcado o carecer de ITV o seguro no permiten declararlo abandonado.
Cuándo puede declararse abandonado un vehículo
De acuerdo con la información facilitada por la Policía Local, la normativa estatal establece varias condiciones que deben concurrir para considerar abandonado un vehículo.
Debe permanecer más de un mes estacionado en el mismo lugar, presentar desperfectos que imposibiliten su desplazamiento por sus propios medios y no haber sido utilizado durante ese periodo.
El cumplimiento de estos requisitos tampoco implica necesariamente que el coche vaya a ser retirado inmediatamente. Antes deben seguirse los procedimientos establecidos y realizarse las comprobaciones correspondientes.
Qué ocurre cuando lleva más de 10 días en el mismo sitio
La Policía Local también diferencia esta situación del plazo previsto en la ordenanza municipal de Santa Cruz.
Cuando un vehículo lleva más de 10 días estacionado en el mismo lugar, los agentes pueden proponer una sanción a su titular y comenzar un seguimiento de su situación conforme a la normativa municipal.
Sin embargo, este paso no supone que el vehículo sea considerado automáticamente abandonado ni que vaya a ser retirado en ese momento.
Para declararlo abandonado deben cumplirse los requisitos señalados por la normativa estatal: más de un mes en el mismo lugar, desperfectos que impidan su desplazamiento y falta de uso durante ese periodo.
Qué hace la Policía Local de Santa Cruz
El Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) de la Policía Local es el encargado de tramitar y realizar las comprobaciones relacionadas con estos vehículos.
El procedimiento comienza con la inspección del coche y la comprobación de su situación. Posteriormente se tramita el expediente correspondiente y se realiza un seguimiento del caso.
Una vez cumplidos los requisitos y plazos establecidos, se procede a su retirada.
La Policía Local advierte además de que en algunos casos pueden existir varios expedientes relacionados con un mismo vehículo. Estas duplicidades administrativas pueden alargar el proceso hasta su retirada.
Cómo comunicar un posible vehículo abandonado en Santa Cruz
Los ciudadanos que detecten un vehículo que pueda encontrarse abandonado pueden ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que la Policía Local realice las comprobaciones oportunas.
Una de las opciones es utilizar la aplicación SC Mejora, comunicando la incidencia mediante la categoría correspondiente y siguiendo los pasos indicados.
También puede notificarse a través de los canales municipales de atención y tramitación, incluida la Sede Electrónica.
La Policía Local insiste así en una diferencia fundamental: un vehículo que permanece mucho tiempo estacionado puede ser objeto de seguimiento, pero solo puede declararse abandonado cuando se cumplen las condiciones establecidas para ello.