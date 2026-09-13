Santa Cruz de Tenerife retira 45 coches abandonados de sus calles: más de la mitad estaban en Ofra

Desde el pasado mes de mayo la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha reforzado el control de la situación de los coches abandonados en las calles del municipio. El principal resultado de la intensificación de este trabajo se concreta en los 45 vehículos abandonados que han sido retirados en este plazo. Es importante detallar que, de esa cifra total, en 35 casos se ha utilizado el procedimiento administrativo estipulado para que los vehículos pudieran ser retirados por la grúa hasta el depósito municipal. Además, gracias a la labor informativa de los agentes, un total de diez propietarios decidieron ceder sus vehículos, sin coste alguno para ellos, para que se procediera a su compactación y eliminación.
En este trabajo se ha implicado tanto el Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) como las distintas Unidades Operativas policiales para detectar, confirmar e informar sobre la situación de muchos coches en los cinco distritos del municipio. Como dato curioso, de los 45 vehículos retirados en las diferentes modalidades, el 57,7 % se encontraban en la zona Ofra-Costa Sur. Otro parámetro que ejemplifica el esfuerzo de la Policía Local en esta materia es que, desde el mes de mayo, como media cada tres días se ha retirado un vehículo de las calles.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pone en valor el esfuerzo realizado por la Policía Local, así como la colaboración de los vecinos y vecinas de Santa Cruz. “Este es un tema que nos preocupa y ocupa y en el que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para conseguir retirar de las calles estos coches abandonados, ya sea mediante la culminación de los expedientes, o a través de la cesión de los vehículos para su retirada, por lo que agradecemos a los propietarios la colaboración prestada”.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, apunta que “se trabaja de forma continúa para completar los expedientes y poder llevar a cabo la retirada efectiva de los vehículos, y fruto de ese esfuerzo continuado son estas cifras, números que seguiremos ampliando con nuevas retiradas en los próximos meses”.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se agradece la colaboración de la ciudadanía en estas labores que permiten mejorar el entorno urbano y liberar espacios en las vías municipales. La Policía Local capitalina ha seguido reforzando la información y concienciación, entre los propietarios de muchos de los vehículos abandonados que mantienen un expediente abierto en la administración municipal, para que los retiren de las vías públicas o, en algunos casos, realicen su cesión gratuita para poder ser llevados a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) donde son destruidos y descontaminados. Esto evita posibles consecuencias a los titulares de los vehículos, así como la eliminación inmediata de un residuo sólido, en condiciones de seguridad.
Conviene recordar que, en la actualidad, la tramitación de este tipo de expedientes se rige por el Real Decreto 06/2015, de 30 de octubre, que aprobó el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que especifica qué se considera, legalmente, como un vehículo abandonado. Esta norma protege, especialmente, las garantías para los propietarios de vehículos que pudieran parecer que están en situación de abandono; también haciendo que la posible retirada cumpla con un estricto procedimiento; los plazos legales de notificación; o la presentación de alegaciones siempre que no varíen las condiciones y estado del vehículo durante dicha tramitación.
Recordatorio de condiciones para retirar un vehículo abandonado
Los agentes destinados en el Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) de la Policía Local son los encargados de la tramitación y comprobaciones de la situación de estos vehículos. También es importante recordar el papel que juega la ciudadanía en estas cuestiones, ya que su información es fundamental en estos casos. De cualquier manera, hay que aclarar que, una vez se inspeccionan dichos casos no siempre se puede declarar que un vehículo está abandonado, independientemente del tiempo que pueda llevar estacionado, ya sea por un aspecto de suciedad o carencia de documentación necesaria para circular, por ejemplo, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA)
En aplicación de la norma estatal solo se puede declarar que un vehículo está abandonado si permanece estacionado durante más de un mes en el mismo lugar, presenta desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios y todo ello sin que haya sido utilizado durante ese periodo. Por esta causa hay muchos expedientes iniciados por el GRUVA que se corresponden a un mismo vehículo, generándose duplicidades administrativas y la obligatoria extensión de los plazos para su retirada definitiva.
En ese tránsito administrativo se realizan otras gestiones enmarcadas en la ordenanza municipal específica ya que, después de un período superior a diez días estacionado en el mismo lugar, la Policía Local puede proponer una sanción al titular mientras que se inicia un seguimiento de la situación del vehículo.