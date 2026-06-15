Un total de 1.120 coches han sido abandonados en Santa Cruz desde 2025: se busca a los propietarios

La Policía Local de Santa Cruz ha abierto expediente por 1.120 coches abandonados en la vía pública desde 2025. El pasado año se iniciaron 807 procedimientos para localizar o informar a los propietarios de la retirada voluntaria de los coches, a lo que se suma los 313 abiertos en 2026, según informó la concejala de Seguridad del Ayuntamiento capitalino, Gladis de León, en la reciente comisión de control y en respuesta a una pregunta del PSOE respecto al denominado Plan B puesto en marcha por el Consistorio contra el abandono de vehículos.
De León indicó que el plan de asesoramiento e información que la Policía Local lleva a cabo con los titulares de vehículos que presentan síntomas de abandono tiene como objetivo facilitar su retirada voluntaria de la vía para evitar la tramitación completa del procedimiento administrativo de declaración de abandono.
En este sentido, añadió que de los expedientes tramitados entre 2025 y 2026, diez están ahora en fase de tramitación administrativa de notificación. “El resto de los vehículos inspeccionados no reúne los requisitos legalmente exigidos para ser considerados abandonados o bien han sido aparcados en otros emplazamientos”, apuntó.
Asimismo, la edil especificó que en el marco de este plan, iniciado este año, se han liberado ya 15 vehículos de las calles, aunque las labores de información y localización de propietarios continúa. Para ello, se cuenta con un grupo específico de la Policía Local destinado a la gestión de coches abandonados, en el que colaboran los agentes adscritos a los distintos grupos operativos del Cuerpo, encargados de detectar incidencias relacionadas con coches presuntamente abandonados.
Por otra parte, la concejala de Seguridad respondió al PSOE respecto a los artículos de la Ley de Tráfico que impiden el traslado al depósito municipal de vehículos abandonados sin previa notificación a sus titulares. Al respecto, detalló que el artículo 105 de la normativa permite a la Policía Local la retirada y traslado del coche “siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación vial o peatonal o deteriore servicio o patrimonio público”. Igualmente, se puede actuar si el coche está estacionado en zonas reservadas para personas con discapacidad, sin colocar el distintivo, en carga y descarga o en lugares con limitación horaria.
Mientras, el artículo 106 de la citada ley permite a la administración el traslado del vehículo abandonado a un centro autorizado para su destrucción si han transcurrido más de dos meses desde su inmovilización o retirada de la vía pública o si lleva estacionado más de un mes en el mismo lugar, presenta desperfectos o le falta la matrícula. No obstante, matizó De León, “con anterioridad a ordenar el traslado del vehículo hay que notificar al titular”.
En cuanto a la ordenanza municipal reguladora para vehículos abandonados, que databa de 1998 y permitía la retirada al depósito municipal de vehículos abandonados en la calle, la edil explicó que quedó derogada con la actual normativa de Circulación, por lo que el tratamiento residual de vehículos es igual al establecido en la ley de Tráfico.