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El Gobierno de Canarias explica por qué ha declarado la prealerta ante la visita del Papa León XIV

En el ámbito de la función pública, ha señalado que el teletrabajo “está para usarlo” en situaciones de emergencia y podría aplicarse de forma selectiva en determinados centros administrativos
El Gobierno de Canarias explica por qué se ha declarado la prealerta por la visita del Papa León XIV
El Papa León XIV. | DA
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La consejera de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha explicado que la activación de la prealerta con motivo de la próxima visita del Papa León XIV responde a un procedimiento “formal y preventivo” para coordinar el dispositivo de seguridad y logística ante la previsión de una alta afluencia de personas.

Barreto ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que esta prealerta, declarada por la Dirección General de Emergencias, tiene como objetivo “prepararnos para todo el dispositivo que hay que montar”, y ha subrayado que desde hace semanas se celebran reuniones de coordinación en materia de seguridad y movilidad, lideradas por la Delegación del Gobierno.

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La consejera ha señalado que el plan busca compatibilizar un evento “extraordinario y fuera de lo habitual” con el funcionamiento cotidiano de las ciudades, minimizando el impacto en la ciudadanía pese a las previsibles restricciones de tráfico y desplazamientos.

En este sentido, ha advertido de que se espera un movimiento de “miles de personas”, lo que obligará a organizar recursos logísticos y definir cortes de calles y medidas de movilidad para garantizar la seguridad.

Asimismo, Barreto ha indicado que en las reuniones de coordinación se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas como la suspensión de clases o el fomento del teletrabajo, aunque ha precisado que estas decisiones aún no están cerradas y deberán concretarse en próximos encuentros.

En el ámbito de la función pública, ha señalado que el teletrabajo “está para usarlo” en situaciones de emergencia y podría aplicarse de forma selectiva en determinados centros administrativos, especialmente en horas en las que se prevean problemas de tráfico o colapso en zonas concretas.

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