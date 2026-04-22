El Gobierno de Canarias explica por qué ha declarado la prealerta ante la visita del Papa León XIV

La consejera de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha explicado que la activación de la prealerta con motivo de la próxima visita del Papa León XIV responde a un procedimiento “formal y preventivo” para coordinar el dispositivo de seguridad y logística ante la previsión de una alta afluencia de personas.
Barreto ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que esta prealerta, declarada por la Dirección General de Emergencias, tiene como objetivo “prepararnos para todo el dispositivo que hay que montar”, y ha subrayado que desde hace semanas se celebran reuniones de coordinación en materia de seguridad y movilidad, lideradas por la Delegación del Gobierno.
La consejera ha señalado que el plan busca compatibilizar un evento “extraordinario y fuera de lo habitual” con el funcionamiento cotidiano de las ciudades, minimizando el impacto en la ciudadanía pese a las previsibles restricciones de tráfico y desplazamientos.
En este sentido, ha advertido de que se espera un movimiento de “miles de personas”, lo que obligará a organizar recursos logísticos y definir cortes de calles y medidas de movilidad para garantizar la seguridad.
Asimismo, Barreto ha indicado que en las reuniones de coordinación se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas como la suspensión de clases o el fomento del teletrabajo, aunque ha precisado que estas decisiones aún no están cerradas y deberán concretarse en próximos encuentros.
En el ámbito de la función pública, ha señalado que el teletrabajo “está para usarlo” en situaciones de emergencia y podría aplicarse de forma selectiva en determinados centros administrativos, especialmente en horas en las que se prevean problemas de tráfico o colapso en zonas concretas.