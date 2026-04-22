Eloy Santiago, obispo de Tenerife, sobre el gasto del Cabildo en la visita del Papa León XIV: “Para los Premios Dial dieron 750.000 euros, aquí medio millón”

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, defiende la financiación pública de la visita del Papa León XIV a Tenerife y la compara con otros eventos subvencionados por el Cabildo de Tenerife. El prelado sostiene que la aportación institucional, cifrada en torno a medio millón de euros, es inferior a la destinada a citas musicales en la Isla.
Durante un acto de la Conferencia Episcopal en Madrid, en el que participaron los dos obispos de Canarias, Santiago abordó la organización de los actos vinculados a la visita del Pontífice, prevista para el próximo 12 de junio en Tenerife, con especial atención a la crisis migratoria en Canarias.
“El gasto del Cabildo es de medio millón”
En este contexto, el obispo quiso responder al uso de fondos públicos para este evento religioso. “El gasto del Cabildo de Tenerife, la cifra que ellos han manejado, es de medio millón. Pero bueno, también han subvencionado otros eventos musicales con más dinero que se celebran en Tenerife”, señaló.
Asimismo, el representante del Obispado tinerfeño añade que “en los Premios Dial dieron 750.000 euros, y hay que pagar la entrada. Aquí no se paga entrada y es lo que colaboran”.
La visita del Papa León XIV a España será uno de los acontecimientos más relevantes del año en el ámbito religioso y social.
En las últimas semanas, el Archipiélago ha vuelto a situarse en el foco internacional por la llegada de personas migrantes a sus costas, lo que ha generado un intenso debate político y social.
En este sentido, la Iglesia ha reiterado su papel en la atención humanitaria y en la defensa de los derechos de estas personas.