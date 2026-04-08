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Tenerife aportará medio millón de euros para la visita del Papa León XIV

Dávila ha enmarcado este gasto como la "voluntad de colaborar" con la visita del Papa
Es oficial: la Diócesis de Canarias confirma los primeros pasos para recibir al papa León XIV
Papa León XIV. EP
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El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros de fondos propios para sufragar la visita del Papa León XIV a la isla el próximo mes de junio, en línea con lo que van a hacer el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

La medida se aprobó por unanimidad en el último pleno de la corporación celebrado hace algo más de una semana en una modificación de crédito incluida en el presupuesto de la corporación y que incluye diversas acciones por algo más de 15 millones.

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Dávila ha enmarcado este gasto, que “ya había sido hablado” tanto con la Conferencia Episcopal como con el Obispado, en la “voluntad de colaborar” con la visita del Papa, que en el caso concreto de Tenerife, realizará una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y prevé visitar algún centro de migrantes.

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