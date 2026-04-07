La misa masiva del Papa León XIV en Tenerife será de acceso gratuito con previa inscripción

Tenerife se prepara para un acontecimiento histórico que ha despertado la máxima expectación entre los fieles creyentes del Archipiélago. El Papa León XIV ha elegido el Puerto de Santa Cruz de Tenerife como el escenario principal para su gran despedida de España el próximo 12 de junio. Según han confirmado los coordinadores de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Pontífice oficiará en la Isla una “misa masiva” que servirá de broche de oro a su visita oficial antes de poner rumbo de regreso a Roma.
La elección del muelle santacrucero no es casual. Por su amplitud y capacidad logística, el recinto se transformará en una auténtica catedral al aire libre capaz de albergar a miles de fieles llegados de todos los rincones del Archipiélago y del extranjero.
Tenerife: el cierre de gira del Papa León XIV
Aunque la agenda oficial detallada se publicará antes de Semana Santa, el equipo coordinador ya ha avanzado que Tenerife tendrá un protagonismo absoluto en el cierre de la visita. La llegada del Papa León XIV en Tenerife supone un hito religioso y social que convertirá a la capital tinerfeña en el epicentro de la fe durante 24 horas frenéticas.
Sin embargo, para asistir a este evento histórico existe una condición indispensable. La organización ha sido tajante: la asistencia será gratuita, pero la inscripción previa es obligatoria. Esta medida busca garantizar la seguridad y el orden en una zona tan sensible como el Puerto de Santa Cruz, donde se espera una movilización de personas nunca antes vista en la ciudad.
Inscripción para el Papa León XIV en Tenerife: pasos y requisitos
Para asegurar un sitio en la misa masiva del Puerto, la Santa Sede activará en las próximas semanas un sistema de registro digital en su web oficial. Este procedimiento permitirá a los ciudadanos apuntarse de forma individual o mediante grupos organizados como parroquias, colegios o movimientos religiosos.
Los coordinadores insisten en que, aunque el evento es abierto al pueblo, registrarse será la única forma de garantizar el acceso a las zonas preferentes y facilitar los controles de seguridad pertinentes. La maquinaria logística, liderada por Fernando Giménez Barriocanal, ya trabaja para que los flujos de personas no colapsen la capital.
Un impacto económico de 100 millones de euros
La visita del Papa León XIV en Tenerife y el resto de sedes nacionales cuenta con un presupuesto inicial de 15 millones de euros. Barriocanal ha señalado que esta cifra es “conservadora” y que el despliegue final podría ser mayor. No obstante, el retorno para Canarias será masivo: se estima que el impacto económico indirecto superará los 100 millones de euros, inyectando capital directamente en la hostelería y el transporte local.
Actualmente, el 50% de la financiación ya ha sido cubierta a través de patrocinios y donaciones privadas, lo que refleja el fuerte respaldo de la sociedad civil y el empresariado a la llegada del Pontífice.
Voluntariado y logística en el Archipiélago
El calendario sitúa al Santo Padre en Canarias los días 11 y 12 de junio. Mientras que en Barcelona el cupo de voluntarios ya se ha cerrado, en Tenerife el proceso de captación sigue abierto. Se buscan colaboradores para apoyo logístico en el Puerto de Santa Cruz, familias de acogida para peregrinos y empresas que deseen realizar donaciones en especie.
Bajo el lema ‘Alzad la mirada’, el Papa León XIV emitirá desde Tenerife un mensaje de calado internacional, reforzando el papel de las Islas Canarias como puente de unión y tierra de acogida. La visibilidad que obtendrá la Isla durante esa jornada de junio posicionará a Tenerife en los informativos de todo el planeta.