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Todo lo que se sabe sobre la misa masiva que oficiará el Papa León XVI en Tenerife: fecha y ubicación

Esta misa multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife será el cierre de su gira antes de regresar a Roma
El papa León XIV anuncia que en junio visitará Canarias
Imagen de archivo del Papa León XVI. DA
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Tenerife se prepara para un acontecimiento histórico. El Papa León XVI ha elegido el Puerto de Santa Cruz de Tenerife como el escenario para su gran despedida de España el próximo 12 de junio. Según han confirmado los coordinadores de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Pontífice oficiará en la Isla una “misa masiva” antes de poner rumbo de regreso a Roma.

Tenerife, cierre de gira

Aunque la agenda oficial se publicará antes de Semana Santa, el equipo coordinador ya ha avanzado que Tenerife tendrá un protagonismo absoluto en el cierre de la visita. El Puerto de Santa Cruz, por su amplitud y capacidad, se transformará en una catedral al aire libre para recibir a miles de fieles llegados de todos los rincones del Archipiélago.

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Este encuentro en Tenerife será la culminación de un viaje que comenzará en Madrid el 7 de junio con el Corpus Christi y que tendrá un marcado carácter social y humanitario en su etapa canaria.

Un viaje con la mirada puesta en la ruta atlántica

El paso del Pontífice por las islas no es solo una visita pastoral; es un gesto político y humanitario de primer orden. El Papa quiere conocer de primera mano la realidad migratoria que atraviesa Canarias:

  • 11 de junio (mañana): Visita a Arguineguín (Gran Canaria), donde realizará un acto de reconocimiento a las personas y colectivos que trabajan en la primera línea de recepción de migrantes.
  • 11 de junio (tarde): Encuentro multitudinario con los fieles en el Estadio de Gran Canaria.
  • 12 de junio: Misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
  • Posible visita a El Hierro: Las autoridades herreñas han invitado formalmente al Papa a visitar La Restinga. Aunque la organización no ha confirmado oficialmente, la posibilidad de que León XVI pise la Isla para visibilizar la crisis humanitaria.
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