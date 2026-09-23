“Maricarmen no está sola”: convocan en Tenerife una protesta tras su desahucio después de 70 años en su casa

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles tuvo que abandonar la vivienda de Madrid en la que había residido durante más de 70 años, tendrá respuesta también en Tenerife. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la activista Inma Évora y Acción Social Canarias han convocado una concentración para este jueves, 24 de septiembre, a las 18.00 horas en Santa Cruz de Tenerife.
La protesta tendrá lugar frente a la Subdelegación del Gobierno, situada en la calle Méndez Núñez, 9.
Los convocantes quieren mostrar su rechazo a lo ocurrido en Madrid y reclamar el derecho a la vivienda, alternativas habitacionales ante los desahucios, vivienda pública y alquileres asequibles.
También denuncian lo que consideran actuaciones policiales “desproporcionadas” durante el dispositivo desarrollado este miércoles. Se trata de una valoración de las organizaciones convocantes.
El desahucio de Maricarmen moviliza también a Tenerife
La concentración llega después de que una comisión judicial ejecutara el desahucio de Maricarmen en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
La mujer, de 87 años, abandonó el inmueble en camilla, asistida por sanitarios del Samur, mientras cientos de personas se encontraban en los alrededores para mostrarle su apoyo.
Durante la mañana se produjeron momentos de tensión entre agentes y personas que trataban de impedir el lanzamiento. La Policía Nacional retiró a los manifestantes situados frente al portal antes de que pudiera acceder al inmueble la comisión judicial.
La Delegación del Gobierno en Madrid señaló que la actuación policial se realizó bajo mandato de la comisión judicial y negó haber dado instrucciones para impedir la cobertura de los medios de comunicación.
Más de 70 años viviendo en la misma casa
Maricarmen llevaba viviendo en la vivienda desde 1956. El contrato original de renta antigua fue firmado por su padre y posteriormente pasó a su madre y a ella mediante sucesivas subrogaciones.
El conflicto judicial se prolongó durante años y terminó con una resolución favorable a la propiedad, Urbagestión Desarrollo e Inversión, después de que el Tribunal Supremo avalara la extinción del contrato en marzo de 2026.
Este miércoles se consumó el cuarto intento de lanzamiento.
Antes del desahucio se plantearon distintas fórmulas para intentar que Maricarmen pudiera permanecer en la vivienda. Entre ellas figuró una propuesta de una donante anónima para cubrir parte del alquiler reclamado por la propiedad, pero el acuerdo no prosperó.
Concentración este jueves en Santa Cruz de Tenerife
La convocatoria de Tenerife se celebrará, por tanto, este jueves 24 de septiembre a las 18.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz.
“Maricarmen no está sola” es uno de los mensajes utilizados para difundir la protesta.
La PAH, Inma Évora y Acción Social Canarias reclaman con esta movilización que “ningún desahucio” se produzca sin una alternativa habitacional y piden aumentar la vivienda pública y facilitar alquileres asequibles.