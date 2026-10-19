Bernardo Hernández, experto en seguridad vial, sobre las muertes por accidentes de moto en Canarias: “Sabemos cuáles son las causas; las cifras son inaceptables”

La muerte de dos motoristas en la TF-1 este domingo, a su paso por Granadilla de Abona, ha vuelto a poner el foco sobre la siniestralidad de las motocicletas en Canarias. Bernardo Hernández, experto en seguridad vial, ha advertido en declaraciones a Televisión Canaria de la gravedad de una situación que deja 22 motoristas fallecidos en el Archipiélago en lo que va de año.
“Son cifras inaceptables”, ha afirmado Hernández, quien también ha hecho referencia a más de un centenar de heridos. El especialista considera imprescindible reforzar la prevención y conocer las causas concretas de cada accidente para evitar que se repitan.
“El motorista es vulnerable. Tiene doce veces más riesgo de sufrir un accidente que una persona que va en un turismo”, ha explicado durante su intervención en la televisión autonómica.
El experto pide investigar las causas de los accidentes de moto en Canarias
Una de las principales preocupaciones de Hernández es la falta de información detallada sobre los factores que intervienen en los siniestros mortales.
“Por desgracia, no hay datos suficientes para hacer prevención y evitar especulaciones”, ha señalado, en referencia a las hipótesis que comienzan a circular por las redes sociales después de cada accidente.
En este sentido, ha defendido la necesidad de determinar si los siniestros están relacionados con el comportamiento de los conductores, las condiciones de las carreteras o el estado de los vehículos.
El objetivo, según ha explicado, es que cada investigación permita adoptar medidas para impedir que se produzcan nuevas víctimas en circunstancias similares.
Hernández también ha recordado que las consecuencias de estos accidentes van más allá de las estadísticas, con familias afectadas y personas que pueden sufrir lesiones permanentes.
Los datos sobre los accidentes de moto que destaca Bernardo Hernández
Durante su intervención en la televisión pública, el especialista ha compartido varios porcentajes relacionados con la siniestralidad de las motocicletas.
Según ha expuesto, el perfil habitual del motorista accidentado corresponde a un hombre mayor de 40 años, con experiencia en la conducción de motocicletas, pero que no ha realizado cursos de formación en los últimos años.
Entre los datos mencionados por Hernández destacan los siguientes:
- El 96% de los accidentados son hombres.
- Las salidas de vía representan el 43% de los casos.
- El exceso de velocidad aparece en un 30% de los siniestros.
- Las condiciones de la vía intervienen en un 23% de los accidentes.
- El estado de las motocicletas, especialmente los neumáticos, está relacionado con un 7%.
Hernández ha insistido en que la formación, la comunicación y la prevención deben ocupar un lugar prioritario.
“Hay que ser conscientes de que son vulnerables”, ha recalcado, al recordar que motoristas, ciclistas y peatones carecen de la protección física de quienes viajan en un turismo.