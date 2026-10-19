La Fiesta del Cine regresa este lunes, 19 de octubre, con una nueva edición que permitirá disfrutar de las películas en cartelera por solo 3,50 euros durante cuatro días, hasta el próximo jueves 22 de octubre.
La iniciativa se celebrará en más de 330 cines de toda España, incluidos los establecimientos adheridos de Canarias, y permitirá acceder a una amplia variedad de títulos a un precio reducido.
Las entradas están disponibles desde el pasado miércoles 14 de octubre y pueden adquirirse tanto por Internet, a través de las páginas web de los propios cines y las plataformas habituales de venta, como directamente en las taquillas.
Cómo conseguir las entradas para la Fiesta del Cine
Una de las principales ventajas de esta edición es que no será necesario registrarse previamente ni presentar ninguna acreditación para beneficiarse del precio especial.
Los espectadores podrán comprar directamente sus entradas para cualquiera de las sesiones incluidas en la promoción, siempre que se celebren en uno de los cines participantes.
No obstante, la organización advierte de que determinadas modalidades pueden tener un coste adicional. Es el caso de las butacas VIP, las proyecciones en 3D y las salas iSENSE, IMAX, D-BOX, Screen X y XL, dependiendo de las condiciones de cada establecimiento.
Además, la promoción no podrá combinarse con otras ofertas, cupones o descuentos, aunque los jóvenes de 18 años que dispongan del Bono Cultural Joven podrán utilizarlo para adquirir sus entradas.
Qué películas se pueden ver por 3,50 euros
La Fiesta del Cine permitirá disfrutar de todas las películas que se encuentren en cartelera en los establecimientos adheridos.
Entre los títulos disponibles figuran ‘La Odisea’, ‘El ser querido’, ‘La isla olvidada’, ‘La bola negra’, ‘Digger’, ‘El precio de la red’, ‘Ceniza en la boca’, ‘NAZA’, ‘La invitación’ y ‘Clayface’, entre otros.
La programación concreta dependerá de cada cine, por lo que se recomienda consultar previamente las sesiones y los horarios disponibles.