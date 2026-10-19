Bienestar Social acelera la tramitación de las subvenciones de dependencia y discapacidad para el tercer sector

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha anunciado la reducción a la mitad de los plazos en el procedimiento administrativo de la convocatoria de ayudas al tercer sector para proyectos de dependencia y discapacidad, dotada con 4,69 millones de euros, salvo los de presentación de solicitudes y recursos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), busca agilizar la concesión de las subvenciones de 2026 destinadas a financiar actuaciones que fomenten los derechos de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, según ha informado la Consejería.
La convocatoria comprende 13 líneas de ayudas y establece que cada proyecto deberá centrarse exclusivamente en una única área de actuación, entre las que figuran la atención temprana, la prevención de la soledad no deseada, el respiro familiar y la promoción de la autonomía personal.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha señalado que el objetivo es facilitar a las entidades del tercer sector el acceso a estos fondos “en el menor tiempo posible” para atender necesidades de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Delgado ha indicado que la reducción de los plazos permitirá a las entidades beneficiarias disponer de más margen para planificar, organizar y ejecutar las actuaciones subvencionadas, así como para gestionar y aplicar los fondos recibidos.
Iniciativas en dependencia y discapacidad
Entre las iniciativas que podrán recibir financiación se encuentran las de prevención e integración social de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, incluidos los proyectos de atención temprana dirigidos a la población infantil, las familias y su entorno.
También se contemplan actuaciones para prevenir la soledad no deseada y mitigar sus efectos psicosociales, junto con proyectos que favorezcan la integración social mediante el ocio, las actividades culturales y el tiempo libre.
Otra de las líneas está dedicada a la promoción de la salud mental de las personas con discapacidad, con el propósito de favorecer su bienestar emocional, su autonomía, el ejercicio de sus derechos y su participación social en igualdad de condiciones.
El apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional es otro aspecto contemplado, con cobertura de los proyectos de respiro familiar que tengan como objetivo sustituir, con carácter temporal, a la persona cuidadora no profesional de una persona con discapacidad o dependencia.
Las subvenciones también permitirán financiar acciones de información a la familia, al entorno y a las personas con discapacidad o situación de dependencia, contemplándose la inclusión de servicios de psicología, orientación laboral, mediación, conciliación o asesoría jurídica, entre otros.
La formación y acompañamiento de las personas cuidadoras no profesionales es otra de las líneas de actuación, así como la promoción de la autonomía personal e independiente y el fomento de la accesibilidad.
Completan el listado de ayudas, las relativas a la asistencia personal para la autonomía personal en el domicilio y el entorno, las destinadas al transporte adaptado, el servicio de comida a domicilio, la mejora de servicios a través de proyectos de obras de nueva construcción, reforma, adaptación o rehabilitación, así como los apoyos tecnológicos.