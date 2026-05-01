Aprobada una modificación de crédito destinada a una nueva comisaría en Arona

El Ayuntamiento de Arona aprobó ayer durante la sesión plenaria correspondiente al mes de abril dos modificaciones de crédito destinadas a dotar de capacidad económica al consistorio para futuras adquisiciones de inmuebles administrativos y para la restauración de bienes patrimoniales.
La primera modificación, según el grupo de gobierno local, permitirá planificar la creación de una comisaría en la zona de medianías, tales como los núcleos de Valle San Lorenzo, La Camella, Cabo Blanco y Buzanada.
La propuesta salió adelante con los votos a favor del tripartito del grupo de gobierno, PP, CC y VOX, el concejal de Nueva Canarias-Bloque Canarista y la abstención del PSOE y Más por Arona.
La alcaldesa Fátima Lemes (PP) señaló que “Arona necesita anticiparse a sus necesidades. El municipio ha crecido, la demanda de servicios públicos también, y este gobierno está trabajando para que Arona cuente con los recursos, los espacios y las infraestructuras que necesita una administración moderna, cercana y preparada para atender mejor a la ciudadanía”.
El concejal de Urbanismo, Javier Baute (PP), explicó que “esta modificación de crédito es un paso administrativo necesario para que el Ayuntamiento disponga de capacidad económica a la hora de abordar posibles operaciones futuras, siempre con los informes técnicos, jurídicos y económicos correspondientes”.
“Cualquier adquisición deberá tramitarse con todas las garantías y ajustarse a la normativa vigente. Lo que se aprueba ahora es una herramienta presupuestaria para poder planificar con seriedad y no improvisar cuando surjan oportunidades de interés para el municipio”, añadió Baute.
La futura comisaría reforzaría la presencia policial en las zonas de medianías, indicó el grupo de gobierno.
En materia de patrimonio, se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 para incorporar una nueva línea destinada a la restauración de bienes inmuebles patrimoniales y arte sacro.