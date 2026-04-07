La Policía Local de Arona, en un esfuerzo coordinado con el Cuerpo General de la Policía Canaria, desplegó durante el día de ayer un operativo conjunto de seguridad ciudadana que afectó principalmente a los núcleos de El Fraile y Guaza. Este dispositivo especial tiene como objetivo prioritario reforzar la prevención de conductas ilícitas, disuadir comportamientos incívicos y mejorar la percepción de seguridad y convivencia entre los vecinos de estas zonas.
El despliegue contó con un número significativo de efectivos que realizaron labores de vigilancia activa, controles preventivos e identificaciones en la vía pública, centrándose en puntos considerados de “especial interés operativo” por las fuerzas de seguridad.
Actas por drogas y controles de identidad
Como resultado directo de esta actuación, los agentes procedieron al levantamiento de diversas actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, aplicando la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Además de las sanciones por drogas, los controles permitieron identificar a personas en actitud sospechosa y detectar posibles infracciones administrativas en el mobiliario urbano y zonas comunes.
Desde el Área de Seguridad de Arona se subraya que estas intervenciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia para “optimizar recursos y mejorar la eficacia en la respuesta policial” mediante la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad.
Héctor Reyes: “Se intensificarán los controles”
El concejal responsable de la Policía Local, Héctor Reyes, ha valorado muy positivamente el resultado de la jornada y ha lanzado un mensaje de firmeza. Según destacó el edil, el Ayuntamiento tiene la intención de mantener esta presión policial de forma constante:
“Se intensificarán los controles y la vigilancia en distintos puntos del municipio, con el objetivo de prevenir infracciones, reforzar la seguridad y mantener una presencia policial activa y cercana”.
La intención del consistorio es que esta presencia proactiva sirva para mejorar la convivencia vecinal en barrios que, por su densidad poblacional o características operativas, requieren de una atención especial por parte de las autoridades municipales y autonómicas.