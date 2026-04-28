Expertos de todo el país debatirán sobre los cuidados paliativos en la pediatría

Una decena de profesionales participarán el próximo 15 de mayo en una jornada dedicada a la situación actual, los últimos avances y los próximos desafíos de los cuidados paliativos pediátricos. El encuentro, organizado por la asociación No Somos de Segunda, tendrá lugar en el Centro Cívico de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, y contará con la participación de una decena de especialistas, entre ellos profesionales de distintos hospitales del Archipiélago y de la Península.
Bajo el título Sembrando cuidados, la jornada se desarrollará entre las 9 de la mañana y las 14.00 horas y estará dirigida a pacientes, familiares, profesionales, estudiantes, entidades sociales y al público en general, según explicó a este periódico Vanesa Díaz, presidenta de la asociación No Somos de Segunda, quien recordó que las inscripciones ya están abiertas.
Tras la inauguración, que correrá a cargo de la consejera de Sanidad, Esther Monzón; la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, y la propia presidenta de la entidad organizadora, se abordará el estado de los cuidados paliativos pediátricos en España y específicamente en Canarias. De ello se encargarán Juan Manuel Vázquez, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, y Montserrat González, doctora de este área del Hospital Universitario de la Candelaria.
A continuación intervendrá Jesús Sánchez Etxaniz, médico del equipo de hospitalización a domicilio y Cuidados Paliativos Pediátricos de Hospital de Cruces (Vizcaya), que centrará su ponencia en “ir o no ir más allá en cuidados paliativos”.
Seguidamente, será el turno de las profesionales Valewska Wallis y Olga López, del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, que, junto con Rosanna Zaupá, del servicio a domicilio del municipio de San Miguel de Abona, informarán sobre los desafíos y las necesidades de los profesionales.
La siguiente en intervenir será Haridian Afonso, psicóloga de la fundación canaria Pequeño Valiente, que ofrecerá la ponencia titulada “La experiencia de las familias: la realidad invisible”, mientras que el cierre de las conferencias correrá a cargo de Jordi Royo, psicólogo paliativista especialista en dignidad, y Mario Ciccorossi, agente de Atención Espiritual del Hospital Materno Infantil Sant Joan de Deu.
Vanesa Díaz clausurará esta II Jornada de Cuidados Paliativos con la ponencia “Donde la Administración no llega: aportaciones desde el Tercer Sector”.