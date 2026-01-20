Alertan de un nuevo desprendimiento en Tenerife: ruegan “máxima precaución” en Santiago del Teide

El Área de Carreteras del Cabildo de Tenerife ha informado este martes de un desprendimiento de piedras en la carretera TF-82, a la altura de La Vetita, en el municipio de Santiago del Teide.
Ante esta situación, el Cabildo solicita máxima precaución a las personas que circulen por la zona, especialmente mientras se desarrollan los trabajos de intervención.
Entre las recomendaciones trasladadas se encuentran reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y respetar la señalización y las posibles indicaciones que puedan establecerse en el tramo afectado.
El personal del Servicio de Conservación de Carreteras se encuentra actuando en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad vial y restablecer las condiciones normales de circulación lo antes posible.