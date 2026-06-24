Libros y material gratis en Santiago del Teide: cómo pedir la ayuda escolar antes del 13 de julio

Santiago del Teide ha puesto en marcha el mecanismo de soporte económico para las familias del municipio de cara al próximo año escolar. La corporación local ha habilitado el proceso de solicitudes correspondientes a las ayudas escolares, una partida presupuestaria destinada de forma directa a la adquisición de libros de texto, así como de material didáctico esencial para el curso académico 2026/2027.
Las familias que cumplan con las condiciones estipuladas en la ordenanza municipal disponen de un margen temporal específico para formalizar el trámite, quedando fijado el día 13 de julio como la fecha límite improrrogable para la entrega de los expedientes. Esta medida sectorial abarca diferentes etapas del espectro educativo obligatorio y sus fases previas.
Plazos y niveles educativos de las ayudas escolares Santiago Teide
El despliegue de las ayudas escolares Santiago Teide se dirige específicamente al alumnado que se encuentre matriculado en los ciclos de Educación Infantil (a partir de los 3 años de edad), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El objetivo principal de este fondo es costear la totalidad o una parte de las facturas derivadas de la compra de manuales escolares y elementos de papelería necesarios para el correcto desarrollo de las clases.
La administración local subraya que solo se considerarán gastos subvencionables aquellos conceptos que guarden una vinculación directa y objetiva con las asignaturas de los cursos vigentes. La justificación de estos importes deberá ejecutarse según los cauces ordinarios que rigen las bases públicas de la Villa Histórica.
Tres requisitos indispensables para acceder a la convocatoria de material educativo
Para acceder a los fondos de las ayudas escolares Santiago Teide, el alumnado solicitante y sus tutores legales deben acreditar de forma estricta una serie de condicionantes socioeconómicos y geográficos contemplados por el consistorio:
Empadronamiento acreditado: Residir y figurar en el padrón municipal de Santiago del Teide con una antigüedad mínima de seis meses anteriores a la fecha de presentación del documento.
Centro de estudios: Estar matriculado en Infantil, Primaria o ESO dentro de un colegio o instituto público ubicado en el propio término municipal. Se aceptarán excepciones en centros de localidades colindantes únicamente cuando esté motivado por razones de las rutas de transporte escolar vigentes.
Límite de ingresos familiares: La renta mensual per cápita de la unidad familiar, calculada según los baremos oficiales detallados en la cláusula novena de la convocatoria, no podrá sobrepasar el umbral determinado para este año. Dicho límite toma como escala de medición el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual del ejercicio actual.
Cómo tramitar la cita previa y vías de presentación del formulario
El proceso de registro se ha dividido en dos canales diferenciados para facilitar la gestión ciudadana. Los vecinos que opten por la vía digital deben ingresar en la plataforma oficial del ayuntamiento y completar el procedimiento específico codificado bajo las siglas de su sede electrónica.
Por otra parte, quienes requieran realizar la gestión de forma presencial en las oficinas municipales tendrán que concertar de manera obligatoria un turno de atención personalizada. Para ello, el Ayuntamiento ha dispuesto una centralita telefónica específica donde se gestionará la recogida de datos y la asignación del día para acudir a las dependencias locales.
La descarga de las plantillas oficiales y los anexos normativos se encuentra disponible en la sección de edictos del portal web institucional, donde se detalla la documentación complementaria que hay que aportar, tales como justificantes de ingresos y libros de familia.