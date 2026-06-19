Ya es oficial: cómo pedir la ayuda de 1.380 euros al año por hijo que la Seguridad Social paga a familias con rentas bajas

Llegar a fin de mes con menores a cargo es uno de los mayores desafíos financieros para miles de hogares en Canarias. Para aliviar la carga económica que supone la crianza, la Seguridad Social cuenta con un mecanismo de protección clave: el Complemento de Ayuda para la Infancia. Esta prestación económica directa puede alcanzar los 1.380 euros anuales por cada hijo y está destinada a combatir la vulnerabilidad económica en familias con rentas bajas o moderadas.
Aunque esta ayuda se encuentra englobada dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV), existe un gran desconocimiento generalizado entre la población: no es necesario cumplir los estrictos requisitos de pobreza extrema del IMV para poder cobrarla.
Los límites económicos de renta y patrimonio exigidos para este complemento a la infancia son considerablemente más amplios, lo que permite que un gran número de familias trabajadoras con ingresos modestos tengan derecho a percibir este dinero mes a mes.
¿Cuánto se cobra según la edad del menor?
La cuantía de la ayuda no es fija, sino que está calculada de forma progresiva dependiendo de la edad que tengan los hijos de la unidad familiar, distribuyéndose en los siguientes tramos:
- Menores de 3 años: las familias reciben 115 euros al mes por cada hijo (lo que se traduce en los 1.380 euros al año).
- Niños de entre 3 y 6 años: la ayuda se sitúa en 80,50 euros mensuales por menor.
- Menores de entre 6 y 18 años: el importe es de 57,50 euros al mes por hijo.
En la práctica, estas cantidades son acumulables por cada menor de la vivienda. De este modo, un hogar que cuente, por ejemplo, con un bebé de un año y otro menor de siete años, percibirá una transferencia mensual de 172,50 euros, superando los 2.000 euros anuales de apoyo directo.
Los requisitos: límites de renta y patrimonio
Para poder acceder a esta prestación, que se rige bajo la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital, la Seguridad Social exige acreditar una serie de condiciones fundamentales:
- Menores a cargo: contar con al menos un hijo menor de edad en la unidad de convivencia.
- Residencia legal: los solicitantes deben demostrar una residencia legal y continuada en España durante, como mínimo, el año anterior a la presentación de la solicitud.
- Límites de ingresos anuales: los ingresos máximos permitidos varían sustancialmente según el número de miembros del hogar. A modo de ejemplo, una familia monoparental (un adulto y un menor) puede tener ingresos de hasta 34.332 euros al año y seguir teniendo derecho a la ayuda. En el caso de un hogar con dos adultos y tres o más menores, el límite se eleva hasta los 58.101 euros anuales.
- Límites de patrimonio: el valor de los ahorros y bienes de la familia no puede superar los umbrales fijados (que oscilan entre los 55.460 y los 102.997 euros según la composición familiar). Cabe destacar que la vivienda habitual de la familia queda totalmente excluida de este cálculo patrimonial.
¿Cómo se solicita?
Una de las grandes ventajas de este complemento es que su plazo de solicitud permanece abierto durante todo el año, por lo que no está sujeto a convocatorias específicas ni a fechas de corte.
La tramitación se realiza de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social utilizando el mismo formulario oficial del Ingreso Mínimo Vital. El propio sistema de la administración analiza de forma automática los datos de la unidad familiar: si los ingresos superan el límite para cobrar el IMV completo pero entran dentro de los baremos de la infancia, la Seguridad Social concederá de oficio y de manera automática este complemento para los menores.