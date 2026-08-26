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Puertos Canarios convoca una subasta pública de 11 barcos abandonados: lotes y precios de salida

Las ofertas deberán presentarse en las sedes de Registro de Puertos Canarios; la garantía provisional exigida es el 25% del precio base de enajenación de cada lote
Lady Justice, una de las embarcaciones que será subastada. | DA
Lady Justice, una de las embarcaciones que será subastada. | DA
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Puertos Canarios ha convocado la enajenación, mediante subasta pública, de 11 embarcaciones declaradas en abandono en instalaciones portuarias de gestión directa de la Comunidad Autónoma de Canarias. La convocatoria corresponde a la Subasta Julio 2026, expediente 1312/2026, y figura publicada en el apartado Perfil del Contratante. Subastas de la entidad.

El procedimiento tiene por objeto ordenar la situación de bienes abandonados en zonas portuarias y favorecer la disponibilidad de espacios, atraques y puntos de amarre. La resolución de convocatoria recuerda que la permanencia de bienes abandonados puede entorpecer la actividad portuaria y mermar la capacidad de ocupación del dominio público portuario.

Objeto y procedimiento

La subasta se tramita como subasta pública al alza en sobre cerrado. Cada embarcación constituye un lote independiente y no se admitirán ofertas por debajo del precio de licitación. El pliego prevé dos convocatorias en el mismo acto: si un lote no resulta adjudicado en primera convocatoria, se celebrará una segunda sin solución de continuidad, con tipo del 75% del importe de la primera licitación.

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Lotes y precios de salida

LoteEmbarcaciónMatrículaPuerto / ubicaciónPrecio de salida
1TWEETY DOS7ª TE-1-214-3Garachico (varadero)5.000 euros
2CHAISA7ª GC-1-175-93Playa San Juan (varadero)1.000 euros
3CINEREC7-TE-116-01Playa San Juan (varadero)5.054 euros
4LADY JUSTICELG7321Puerto del Carmen (pantalán 5)12.000 euros
5CALELLA DOS7ª-GC-1-327-2001Puerto del Carmen (varadero)1.000 euros
6EL SONRISA7-GC-3-7-04Puerto del Carmen (varadero)1.000 euros
7PEACE OF MIND6ª GC-1-16-03Morro Jable (pantalán 4)4.000 euros
8FRAPE7-GC-1-233-04Gran Tarajal (pantalán 4)1.400 euros
9MOLLY DOS7-GC-2-13-2001Gran Tarajal (pantalán 5)6.000 euros
10MALUSSR00625Corralejo (pantalán 5)1.500 euros
11TOPALUE DOS7ª GC-3-16-08Playa Blanca (varadero)6.000 euros

Presentación de ofertas y garantía

El plazo de presentación de ofertas es de 30 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, hasta las 14:00 horas del día de vencimiento. Las ofertas deberán presentarse en las sedes de Registro de Puertos Canarios: calle Luis Doreste Silva, n.º 2, Entreplanta Edificio Tamarco, 35004 Las Palmas de Gran Canaria; o calle La Marina, n.º 53, Edificio Europa, 1.ª planta, 38001 Santa Cruz de Tenerife.

La garantía provisional exigida es del 25% del precio base de enajenación del lote al que se concurra. Para el depósito de fianzas, Puertos Canarios indica en su página web la cuenta IBAN ES20 2100 8987 3102 0006 9106, debiendo especificarse en el concepto el nombre y apellidos del licitador y el número de lote o embarcación.

Visitas y documentación

Las embarcaciones podrán visitarse en los puertos donde se encuentran hasta la fecha límite de presentación de ofertas, en horas hábiles de oficina y previa coordinación conforme al pliego. La documentación complementaria está disponible en el Perfil del Contratante. Subastas de Puertos Canarios, donde figuran el anuncio, la resolución y pliego de la convocatoria, así como los informes de valoración de cada lote.

Acto público de la subasta

El acto público de la subasta se celebrará en la Sala de Juntas de la sede de Puertos Canarios en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. El día y la hora se publicarán en la página web de la entidad con una antelación mínima de cinco días.

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