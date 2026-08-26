Puertos Canarios convoca una subasta pública de 11 barcos abandonados: lotes y precios de salida

Puertos Canarios ha convocado la enajenación, mediante subasta pública, de 11 embarcaciones declaradas en abandono en instalaciones portuarias de gestión directa de la Comunidad Autónoma de Canarias. La convocatoria corresponde a la Subasta Julio 2026, expediente 1312/2026, y figura publicada en el apartado Perfil del Contratante. Subastas de la entidad.
El procedimiento tiene por objeto ordenar la situación de bienes abandonados en zonas portuarias y favorecer la disponibilidad de espacios, atraques y puntos de amarre. La resolución de convocatoria recuerda que la permanencia de bienes abandonados puede entorpecer la actividad portuaria y mermar la capacidad de ocupación del dominio público portuario.
Objeto y procedimiento
La subasta se tramita como subasta pública al alza en sobre cerrado. Cada embarcación constituye un lote independiente y no se admitirán ofertas por debajo del precio de licitación. El pliego prevé dos convocatorias en el mismo acto: si un lote no resulta adjudicado en primera convocatoria, se celebrará una segunda sin solución de continuidad, con tipo del 75% del importe de la primera licitación.
Lotes y precios de salida
|Lote
|Embarcación
|Matrícula
|Puerto / ubicación
|Precio de salida
|1
|TWEETY DOS
|7ª TE-1-214-3
|Garachico (varadero)
|5.000 euros
|2
|CHAISA
|7ª GC-1-175-93
|Playa San Juan (varadero)
|1.000 euros
|3
|CINEREC
|7-TE-116-01
|Playa San Juan (varadero)
|5.054 euros
|4
|LADY JUSTICE
|LG7321
|Puerto del Carmen (pantalán 5)
|12.000 euros
|5
|CALELLA DOS
|7ª-GC-1-327-2001
|Puerto del Carmen (varadero)
|1.000 euros
|6
|EL SONRISA
|7-GC-3-7-04
|Puerto del Carmen (varadero)
|1.000 euros
|7
|PEACE OF MIND
|6ª GC-1-16-03
|Morro Jable (pantalán 4)
|4.000 euros
|8
|FRAPE
|7-GC-1-233-04
|Gran Tarajal (pantalán 4)
|1.400 euros
|9
|MOLLY DOS
|7-GC-2-13-2001
|Gran Tarajal (pantalán 5)
|6.000 euros
|10
|MALU
|SSR00625
|Corralejo (pantalán 5)
|1.500 euros
|11
|TOPALUE DOS
|7ª GC-3-16-08
|Playa Blanca (varadero)
|6.000 euros
Presentación de ofertas y garantía
El plazo de presentación de ofertas es de 30 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, hasta las 14:00 horas del día de vencimiento. Las ofertas deberán presentarse en las sedes de Registro de Puertos Canarios: calle Luis Doreste Silva, n.º 2, Entreplanta Edificio Tamarco, 35004 Las Palmas de Gran Canaria; o calle La Marina, n.º 53, Edificio Europa, 1.ª planta, 38001 Santa Cruz de Tenerife.
La garantía provisional exigida es del 25% del precio base de enajenación del lote al que se concurra. Para el depósito de fianzas, Puertos Canarios indica en su página web la cuenta IBAN ES20 2100 8987 3102 0006 9106, debiendo especificarse en el concepto el nombre y apellidos del licitador y el número de lote o embarcación.
Visitas y documentación
Las embarcaciones podrán visitarse en los puertos donde se encuentran hasta la fecha límite de presentación de ofertas, en horas hábiles de oficina y previa coordinación conforme al pliego. La documentación complementaria está disponible en el Perfil del Contratante. Subastas de Puertos Canarios, donde figuran el anuncio, la resolución y pliego de la convocatoria, así como los informes de valoración de cada lote.
Acto público de la subasta
El acto público de la subasta se celebrará en la Sala de Juntas de la sede de Puertos Canarios en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. El día y la hora se publicarán en la página web de la entidad con una antelación mínima de cinco días.