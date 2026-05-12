El talento femenino en las islas Canarias vuelve a brillar con luz propia en la escena nacional. El Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC) ha hecho pública su clasificación más reciente, donde las mujeres investigadoras de la Universidad La Laguna han demostrado una hegemonía incontestable. Con un total de 130 científicas incluidas en el prestigioso listado, la institución tinerfeña se sitúa como la universidad canaria con mayor representación y peso académico en el país.
Este ranking, que analiza la trayectoria de más de 12.500 perfiles de Google Scholar, no solo valora la presencia, sino el impacto real de cada trabajo a través de indicadores métricos precisos como el índice h y el volumen total de citas. Para formar parte de esta selección, las expertas deben cumplir un requisito de excelencia: poseer un perfil público y un índice h igual o superior a 20.
Las 9 líderes que sitúan a la ULL en el ‘top 1.000’ nacional
Dentro de este grupo de 130 profesionales, existe una avanzadilla de 9 mujeres investigadoras de la Universidad La Laguna que han logrado posicionarse en el selecto grupo de las mil primeras de España. Estas figuras representan la vanguardia en áreas que van desde la astrofísica hasta las ciencias sociales:
- Savita Mathur: Lidera el grupo en el puesto 57 (IAC-ULL).
- María Josefa Rodrigo: Destacada en la posición 352.
- Olga Zamora: Investigadora IAC-ULL en el puesto 436.
- Alicia López: Referente en el puesto 558.
- Elena Pastor: Situada en el 581.
- Plácida Rodríguez: En el escalafón 670.
- Cristina Ramos: Puesto 717.
- Carina González: En la posición 752.
- Verónica Pino: Cerrando el grupo de élite en el puesto 855.
Cabe una mención especial para Catalina Ruiz, científica de Física Aplicada fallecida en 2019, cuya huella investigadora permanece tan vigente que sigue ocupando el puesto 451 de la clasificación nacional.
Metodología y actualización: radiografía de la ciencia en 2026
La elaboración de este informe ha corrido a cargo de Isidro F. Aguillo, responsable del Cybermetrics Lab del IPP-CSIC. Los datos utilizados reflejan una imagen extremadamente fiel de la actualidad científica, ya que fueron recopilados entre el 20 y el 30 de abril de 2026.
En esta edición, el ranking ha incorporado innovaciones tecnológicas como los datos de OpenAlex, seleccionando siempre la métrica más ventajosa para la investigadora con el fin de proyectar su impacto real de la forma más completa posible. Este esfuerzo metodológico subraya la importancia de la visibilidad digital y la democratización del acceso a los resultados científicos que promueve la Universidad de La Laguna.
El éxito de estas mujeres investigadoras de la Universidad La Laguna no solo es un triunfo individual por su dedicación y rigor, sino un indicador del potencial de la ULL para atraer y retener talento investigador, tanto nacional como extranjero, que desarrolla su actividad en el archipiélago.